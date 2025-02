1/6 Olaf Scholz will das Kanzleramt für weitere vier Jahre besetzen. Foto: AFP

Scholz' Karriere: Vom Juso-Mitglied zum Bundeskanzler

Natascha Ruggli

Die SPD steckt samt ihrem Kanzler in der Krise. Ihre aktuellen Umfragewerte zu den Wahlen sind tief. Doch man lässt nichts unversucht. Noch-Kanzler Olaf Scholz (66) reist viel umher, gibt zahlreiche Interviews und versucht mit aller Kraft, Deutschland von sich zu überzeugen. Aufgeben kommt für ihn nicht infrage. Er gibt sich kämpferisch: «Ich spiele weiterhin auf Sieg!».

Die Partei steht hinter ihm. Der Grund: seine Regierungserfahrung. Ehemaliger Bürgermeister von Hamburg, Bundesminister und Kanzler: Der Lebenslauf von Scholz glänzt.

Seine politische Karriere begann in der Schule. Er trat während seiner Zeit am Gymnasium der Jugendorganisation der SPD bei. Später absolvierte er sein Rechtsstudium. Als Gerhard Schröder (80) 1998 zum Kanzleramt kam, feierte der gebürtige Hamburger seinen ersten grossen Erfolg und zog in den Bundestag. Nach einem Hin und Her zwischen seiner Heimatstadt und dem Bundestag wurde er schliesslich 2011 Bürgermeister der Hansestadt Hamburg. Mittlerweile lebt er aber mit seiner Jugendliebe Britta Ernst (63) in Potsdam. Die beiden sind seit 1998 verheiratet, haben allerdings nie eine Familie gegründet.

G20-Gipfel und die Cum-Ex-Affäre

Sieben Jahre bekleidete Scholz das Amt als Bürgermeister. Auf der SPD-Webseite behauptet er selbstsicher, die Stadt in den wichtigen Zielen wie gebührenfreie Kitas, flächendeckende Ganztagsschulen und Wohnungsbau vorangebracht zu haben. Doch über seiner Amtszeit hängen zwei Schatten.

Zum einen sorgte der 2017 in Hamburg stattfindende G20-Gipfel für mächtig Zündstoff. «Seien Sie unbesorgt: Wir können die Sicherheit garantieren», sagte Scholz dem «Tagesspiegel» zur Sicherheitssituation des Gipfels. Doch Scholz hatte gar nichts unter Kontrolle. Hamburg wurde von Krawallen und Ausschreitungen heimgesucht: 500 verletzte Polizisten, geplünderte Läden, angezündete Autos und verwüstete Strassenzüge. Scholz hatte versagt.

Hinzu kommt die Cum-Ex-Affäre, einer der grössten Steuerskandale in der Geschichte Deutschlands: Der Staat wurde Opfer eines Steuerbetrugs und verlor dabei einen zweistelligen Milliardenwert. Auch eine Bank aus Hamburg war in die Cum-Ex-Geschäfte verwickelt. Scholz traf sich mehrmals mit dem Chef der involvierten Bank. Als die Hamburger Finanzbehörde auf eine Rückforderung von 47 Millionen Euro verzichtete, geriet Scholz in die Kritik. Ihm wurde vorgeworfen, Einfluss auf die Entscheidung genommen zu haben. Scholz selbst kann sich angeblich nicht mehr an die Inhalte der Gespräche erinnern und bestreitet jegliche Einflussnahme.

Beliebtheit sinkt stetig

Seine Beliebtheit sank seit seinem Amtsantritt und ist derzeit im Keller. Richtig brillieren konnte der jetzige Kanzler laut der Zeitung «Stern» lediglich in seiner Anfangszeit. Dort zeigte er sich mit der Überwindung der Energiekrise und seiner Zeitenwende-Rede zum Ukraine-Krieg von seiner besten Seite. Allerdings hatte die gescheiterte Ampelkoalition ihn politisch schwer getroffen. Wie es aussieht, hat er sich davon nicht rechtzeitig erholt.