Drei Stunden Warten, keine Fahrt: Für eine Schweizer Familie endet der Besuch der Frozen-Bahn im Disneyland Paris mit enttäuschten Kindern und Ärger am Schalter.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Eine Schweizer Familie wartete vergeblich auf die Frozen-Bahn

Nach drei Stunden Wartezeit fuhren sie noch immer nicht

Der Park bot «Premium Access Pass» als Entschädigung an, eine Stellungnahme steht aus

Pauline Bouillon Redaktorin News Desk

Magische Erlebnisse versprochen, Frust kassiert: Für Andreas C.* (59), seine Frau und die drei Kinder (3, 5 und 6) wird der Besuch im Disneyland Paris zum Geduldsspiel. Der Freizeitpark lockt seit März mit der «World of Frozen». Die Themenwelt ist dem Erfolgsfilm «Die Eiskönigin» gewidmet. Als Highlight gilt die Fahrt durch die Welt von Elsa und Anna. «Deshalb sind wir gekommen», sagt C.

Technische Probleme sorgen für Stillstand

Der Familienvater schildert den Tagesablauf so: Frühmorgens brechen die fünf auf. Sie stellen sich sofort bei der Frozen-Bahn an. Auf lange Wartezeiten stellen sie sich ein. «Warten gehört im Disneyland nun mal dazu», sagt C. Doch nach rund 45 Minuten ertönt eine Durchsage: Technische Probleme legen die Bahn vorübergehend lahm.

Die Familie wartet weiter – vergebens. Zehn Minuten später die nächste Enttäuschung: Die Störung ist immer noch nicht behoben. Danach geschieht lange nichts. Nach etwa eineinhalb Stunden Stillstand verlässt die Familie die Warteschlange und geht zum Ausgang.

Kinder hungrig, Eltern genervt

Beim Ausgang verlangen sie ihr Geld zurück. Doch der Park wiegelt ab und drückt ihnen bloss einen «Premium Access Pass» in die Hand. Mit diesem Pass können Gäste das reguläre Anstehen umgehen.

Mit dem Pass geht Familie C. zwei Stunden später wieder zur heiss begehrten Attraktion. Laut Anzeige soll sie wieder fahren. Also stellen sich die fünf an – wieder vergebens! Die Stimmung kippt komplett: Die Kleinen haben Hunger, schreien, das Mittagessen fällt aus. Unterm Strich stehen drei Stunden Wartezeit ohne eine einzige Fahrt.

Keine weitere Kulanz

Wieder am Schalter gibt es erneut nur den Pass, mehr könne man nicht tun. Für C. unverständlich. «Warum lässt man den Betrieb weiterlaufen, wenn man nicht sicher ist, dass es funktioniert?», fragt der Familienvater.

Grundsätzlich sei die Familie vom Disneyland Paris durchaus angetan. Teilweise gefalle es ihnen sogar besser als andere Freizeitparks. Der Tag rund um die Frozen-Bahn hinterlässt jedoch einen bitteren Nachgeschmack.

Disneyland Paris hat auf eine Blick-Anfrage bisher nicht geantwortet.

* Name geändert