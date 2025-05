Wird deutschlandweit gesucht: Alan-Said Ibrahim. Foto: Polizei Berlin

13-Jähriger greift Mitschüler mit Messer an, Opfer schwer verletzt

Täter auf der Flucht, deutschlandweite Fahndung mit Hubschrauber und Spürhunden

12-jähriges Opfer erlitt lebensgefährliche Verletzungen, Zustand aktuell stabil

In Berlin hat ein Grundschüler am Donnerstag mutmasslich einen Mitschüler angegriffen und mit einem Messer schwer verletzt. Wie die Polizei und Staatsanwaltschaft am Abend mitteilten, ereignete sich der Vorfall um die Mittagszeit in einer Grundschule in Berlin-Spandau. Die Suche nach dem 13-jährigen mutmasslichen Täter verlief zunächst ohne Erfolg.

Der Junge sei deswegen deutschlandweit bei der Polizei zur Fahndung ausgeschrieben, sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Inzwischen wird sogar per Öffentlichkeitsfahndung nach dem Buben gesucht. Sein Name: Alan-Said Ibrahim.

Er ist 1,70 Meter gross, hat kurze braune Haare und eine kräftige Statur. Er trug zuletzt ein weisses T-Shirt, hellblaue Jeans und schwarze Schuhe.

Mordkommission ermittelt

Nach ersten Erkenntnissen der Ermittler fügte der 13-Jährige auf dem Schulhof seinem zwölfjährigen Mitschüler lebensgefährliche Verletzungen zu. Das Opfer wurde von Rettungskräften ins Spital gebracht und dort sofort operiert. «Sein Zustand soll aktuell stabil sein», hiess es in der Mitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft.

Die Fahndung nach dem 13-Jährigen erfolgte mit Unterstützung durch einen Polizeihubschrauber und durch Polizeihunde. Die Polizei stehe mit den Eltern des Jungen in Kontakt und werde die Suche fortsetzen. So sei den Ermittlern Kleidung von ihm zur Verfügung gestellt worden, damit Spürhunde seine Spur aufnehmen könnten. Diese Spur habe sich bei der Suche am Donnerstagabend aber verloren. Die Familie hoffe, dass ihr Sohn gefunden werde.

Die Mordkommission des Landeskriminalamtes habe die Ermittlungen übernommen. Der 13-Jährige ist nicht strafmündig, eine strafrechtliche Verfolgung daher ausgeschlossen.