Am Dienstagvormittag griff ein Schüler in einer slowakischen Grundschule Mitschüler und Lehrer mit einem Messer an. Eine Lehrerin verstarb, weitere Personen wurden verletzt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft In Staškov, Slowakei, tötet Achtklässler Lehrerin und verletzt zwei Personen

Kind in kritischem Zustand, Lehrerin stirbt, Motiv noch unbekannt

44-jährige Frau und Kind per Helikopter in Krankenhäuser geflogen

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

An einer Grundschule im slowakischen Staškov (Bezirk Čadca) findet am Dienstagvormittag ein Grosseinsatz statt. Laut lokalen Mediberichten griff ein Achtklässler seine Mitschüler und Lehrer mit einem spitzen Gegenstand – wahrscheinlich einem Messer – an. Eine 61-jährige Lehrerin erlag ihren schweren Verletzungen. Zudem wurden ein Kind und eine 44-jährige Frau ebenfalls verletzt, berichtet das News-Portal «Noviny». Petra Klimešová, Sprecherin des Rettungsdienstes der Slowakei, bestätigte dies gegenüber dem Portal.

«Die Luftrettung brachte ein Kind in kritischem Zustand ins Krankenhaus nach Martin. Nach der Erstversorgung wurde eine 44-jährige Patientin mit einer Stichwunde in der Brust per Helikopter ins Krankenhaus nach Žilina geflogen. Die 61-jährige Frau erlitt leider lebensbedrohliche Verletzungen», führte Klimešová gegenüber dem Portal aus.

«Schulen müssen ein sicherer Ort für unsere Kinder sein, sonst haben wir keine Zukunft»

Nach Polizeiangaben bestehe derzeit keine akute Bedrohungslage. Zahlreiche Einsatz- und Rettungskräfte sind vor Ort. Auch Innenminister Matúš Šutaj Eštok und Bildungsminister Tomáš Drucker sind vor Ort. Zudem hat sich Gesundheitsminister Kamil Šaško auf den Weg zur Grundschule gemacht.

Der slowakische Ministerpräsident Robert Fico (62) hat auf Facebook seine Anteilnahme ausgedrückt. «Mit grosser Besorgnis verfolge ich die Situation nach dem tragischen Vorfall in der Gemeinde Staško», schrieb Fico. Der Staatschef betonte: «Schulen müssen ein sicherer Ort für unsere Kinder sein, sonst haben wir keine Zukunft.»

Die Hintergründe und das Motiv der Messerattacke sind noch unklar. In der Slowakei ist die Grundschule in zwei «Stufen» unterteilt: Eine erste Grundschulstufe im Alter von sechs bis zehn Jahren und eine zweite Stufe im Alter von zehn bis 15 Jahren.

+++Update folgt+++