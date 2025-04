Ein spektakulärer Bankraub in Strausberg bleibt ungelöst. Die Polizei Brandenburg veröffentlicht nun ein Blitzerfoto des Fluchtfahrzeugs, um die Ermittlungen voranzutreiben. Der Schaden beläuft sich auf mehrere Millionen Euro.

1/4 Hier erkennt man das Gesicht eines Täters. Insgesamt waren es fünf, die den Tresorraum auf den Kopf stellten. Foto: Polizei Brandenburg

400 Schliessfächer geplündert

Vor zwei Jahren schlug ein Raub in Strausberg, Brandenburg Wellen. Millionen wurden aus dem Tresorraum entwendet. Trotz intensiver Fahndung fehlt von den fünf Tätern und ihrer Riesenbeute jede Spur. Um die Ermittlungen voranzutreiben, wagt die Polizei jetzt den Schritt an die Öffentlichkeit: Sie veröffentlichte kürzlich ein Blitzerfoto des Fluchtwagens samt Insassen und bittet um Hinweise. Kommen die Ermittler den Räubern so auf die Schliche?

Tatort des filmreifen Raubs war eine Sparkasse in der Strausberger Innenstadt. In Schwarz gekleidete, vermummte Gestalten verschafften sich mittels Bohrer Zugang zum Tresorraum. Der Karfreitag wurde gezielt dafür ausgewählt, vermutet die Polizei. So blieben die Bohrarbeiten, sehr zur Freude der Täter, unbemerkt.

Der Schaden ist riesig: Die Täter plünderten insgesamt 400 Schliessfächer, berichtete «Bild». Schmuck, Geld, Uhren – alles weg. Auch der Schaden an Gebäude und Einrichtung ist erheblich. Insgesamt beläuft er sich auf mehrere Millionen Euro.

Zeugen beobachteten, wie die Täter in einen Opel Insignia stiegen, schreibt die «Bild» weiter. Mit prall gefüllten Taschen verliessen sie den Tatort und drückten aufs Gas.

Dann unterlief ihnen ein Fehler: Der Opel mit gefälschtem Kennzeichen rauschte mit überhöhter Geschwindigkeit in eine Radarfalle. Voilà: Jetzt hat die Polizei ein Foto, auf dem zumindest ein Tatverdächtiger zu erkennen ist.

Da die Täter bis jetzt auf der Flucht sind, hat die Polizei das Blitzerfoto veröffentlicht, in der Hoffnung, so an neue Informationen zu kommen. Die Ermittler bitten Zeugen um Mithilfe: Wer den Mann oder sein Aufenthaltsort kennt, soll sich bei der Polizei Brandenburg melden.