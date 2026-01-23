DE
FR
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Mobil
Community
Gen Z
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
DE
FR
Abonnieren
Home
Ausland
«Legasaurus»: Grosser Hype um riesiges Fitnessgerät
«Legasaurus» im Trend
So riesig ist die gehypte Beinpresse
Dieses neue Fitnessgerät ist gerade im Hype. Die Legasaurus-Beinpresse ist momentan bei vielen Fitness-Besuchern beliebt. Weltweit gibt es nur noch etwa 300 Exemplare.
Publiziert: 19:02 Uhr
Teilen
0
Kommentieren
Virale Videos
0:44
Touris kämpfen mit Eisglätte
Chinesische Mauer wird zur Schlittelbahn
0:49
Piste ist noch geöffnet
Auto-Rowdy rast Skihang hinunter
1:03
Er könnte im Boden versinken
Dieser Antrag geht gründlich in die Hose
0:38
Kurz vor Hochzeit
Frau findet Geschenk des Schicksals
0:44
Ungewöhnliches Spektakel
Skifahrerin flitzt durch Strassen von Paris
Was sagst du dazu?
Einloggen und Kommentar schreiben...
Heiss diskutiert
Meistgelesen