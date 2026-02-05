US-Präsident habe ChatGPT noch nicht benutzt

Obwohl Trump noch keine KI-Software wie ChatGPT genutzt habe, wisse er alles darüber. Zudem bestritt er, dass Künstliche Intelligenz zu Jobverlusten führen werde.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Künstliche Intelligenz werde eine wichtigere Innovation als das Internet werden, prognostizierte er. Zugleich bestritt Trump, dass Künstliche Intelligenz zu Jobverlusten führen werde. Ganz im Gegenteil: «Es wird der grösste Job-Produzent sein», sagte der Präsident. Aktuell wird befürchtet, dass KI-Software in vielen Branchen unter anderem die Einstiegs-Jobs ersetzen könnte. US-Unternehmen wie etwa Amazon verwiesen beim Abbau tausender Jobs bereits auch auf KI-Effekte.

Trump hat seit seinem Amtsantritt Anordnungen erlassen, die die Entwicklung Künstlicher Intelligenz in den USA beschleunigen sollen. Dabei machte er auch unter seinem Vorgänger Joe Biden getroffenen Vorkehrungen rückgängig, die KI-Risiken eindämmen sollten.