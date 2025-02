1/6 Die vier Kanzlerkandidaten kämpfen um die Gunst der Wähler. Foto: keystone-sda.ch

Auf einen Blick Bundestagswahl: Umfragen, Prognosen und Hochrechnungen begleiten den Wahlprozess

Prognosen um 18 Uhr basieren auf Exit Polls direkt nach Stimmabgabe

vor 48 Minuten vor 48 Minuten Alice Weidel im Porträt Die AfD-Kanzlerkandidatin Alice Weidel sorgt für Kontroversen. Trotz ihrer gleichgeschlechtlichen Partnerschaft vertritt sie eine Partei, die gegen Homosexualität hetzt. Ihre politische Strategie basiert auf kalkulierter Anpassungsfähigkeit und provokanten Aussagen.

vor 48 Minuten vor 48 Minuten SPD-Generalsekretär lässt Zukunft von Olaf Scholz offen SPD-Generalsekretär Matthias Miersch (56) lässt die politische Zukunft von Bundeskanzler Olaf Scholz (66, SPD) nach der Bundestagswahl am Sonntag offen. «Das wird er zu entscheiden haben. Und das wird sicherlich auch massgeblich vom Wahlergebnis abhängen», sagte Miersch der «Bild». Miersch gehe aber davon aus, dass die SPD am Wahltag besser abschneidet als aktuell in den Umfragen. «Es sind noch über 30 Prozent der Menschen unentschlossen», betonte Miersch. Die grossen Umfrageinstitute sehen die SPD derzeit auf Platz drei bei rund 15 Prozent und damit nur etwa halb so stark wie die Union von Scholz-Herausforderer Friedrich Merz (69, CDU). Es wäre das bisher schlechteste SPD-Ergebnis bei einer Bundestagswahl. Zur Zukunft der SPD-Spitze sagte Miersch: «Ich warte diesen Wahltag ab. Dann analysieren wir, und dann gucken wir mal.» Scholz selbst hatte bereits angekündigt, nicht Minister in einem von Merz geführten Kabinett werden zu wollen.

vor 49 Minuten vor 49 Minuten Robert Habeck im Porträt Der grüne Kanzlerkandidat Robert Habeck präsentiert sich als selbstreflexiv und bürgernah. Als Wirtschaftsminister kämpfte er in der Ampelregierung gegen viele Krisen an. Kann er die «Merkel-Lücke» füllen?

18.02.2025, 17:22 Uhr 18.02.2025, 17:22 Uhr «Keine Lust mehr»: Alice Weidel bricht ZDF-Gespräch nach Wohnsitz-Fragen ab Kanzlerkandidatin Alice Weidel (im Bild) wohnt mit iherer Partnerin zumindest teilweise in der Schweiz, in Einsiedeln SZ. Zuletzt wurde darüber diskutiert, wo die AfD-Chefin ihre Steuern zahlt. Nun wurde sie bei Dreharbeiten zur ZDF-Dok «Alice Weidel – ein Portrait» erneut detailliert auf die Wohnsitz-Frage angesprochen. Die Fragen des Reporters am Ufer des Bodensees mag die 46-Jährige aber nicht alle beantworten.

18.02.2025, 17:14 Uhr 18.02.2025, 17:14 Uhr «Wir haben hier nicht das Dritte Reich ausgerufen»: Blick liefert Eindrücke aus einer Kleinstadt, die von der AfD regiert wird Auf einer Deutschland-Tour war Blick-Reporter Samuel Schumacher kürzlich auch in Raguhn-Jessnitz im Bundesland Sachsen-Anhalt. Hier regiert Hannes Loth (im Bild) als erster AfD-Bürgermeister Deutschlands. Gegen Windräder hat er nichts, gegen die Predigten, die er zuweilen von Parteikollegen hört, aber eine ganze Menge. Über Brandmauern in der Lokalpolitik sagt Loth: «Nö, gibts hier keine. Wir streiten über den Weg, aber nie über das Ziel.»

18.02.2025, 15:54 Uhr 18.02.2025, 15:54 Uhr Spannendes zu den aussichtsreichsten Kanzlerkandidaten In Deutschland sind die Namen Scholz, Habeck, Weidel, Merz derzeit in aller Munde. Einer der vier Spitzenpolitiker zieht nach der Bundestagswahl vom 23. Februar ins Berliner Kanzleramt ein. Kollegin Janine Enderli hat die vier Politiker auf durchleuchtet. Dabei erfährt man unter anderem, dass Alice Weidel für ihre Doktorarbeit über die Zukunft des chinesischen Rechtssystems die Bestnote erhielt. Oder dass Olaf Scholz schon als Zwölfjähriger Kanzler werden wollte.

Der Weg von der Stimmabgabe bis zum amtlichen Endergebnis der Bundestagswahl ist lang und wird von Prognosen und Hochrechnungen begleitet. Ein Überblick der verschiedenen Erhebungen rund um die Wahl zum 21. Deutschen Bundestag am kommenden Sonntag.

Umfragen

Vor der Wahl erscheinen zahlreiche Umfragen von Meinungsforschungsinstituten. Das Prinzip dabei ist fast immer gleich: In der Regel zwischen tausend und 1500 zufällig ausgewählte Wahlberechtigte werden befragt. Auf dieser Grundlage wird dann von den Meinungsforschungsinstituten ein Ergebnis etwa für die Sonntagsfrage ("Wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre...») berechnet.

Diese Umfragen sind allerdings keine Prognosen für den Wahlausgang, sondern nur ein aktuelles Stimmungsbild. Umfragen «geben lediglich das Stimmungsbild für die Parteien zum jetzigen Zeitpunkt wieder und stellen keine Prognose für den Wahlausgang am 23. Februar dar», stellte die Forschungsgruppe Wahlen bei der Veröffentlichung des aktuellen «Politbarometers» klar. Bis zum Wahltag könnte es noch Veränderungen geben - «durch kurzfristige Entwicklungen, koalitionstaktische Überlegungen und unterschiedliche Mobilisierungserfolge der Parteien».

Übersehen wird oft auch, dass die Institute selbst immer auf einen Fehlerbereich hinweisen. Dieser liegt zwischen in der Regel bei plus/minus zwei oder drei Prozentpunkte - daraus ergibt sich eine beträchtliche Spannweite.

Prognosen

Die am Wahlsonntag um Punkt 18.00 Uhr veröffentlichten Prognosen lagen in der Vergangenheit dagegen oft schon ziemlich nah am Endergebnis, auch wenn zu diesem Zeitpunkt noch kein einziger Wahlzettel ausgezählt ist. Die Prognose beruht auf Befragungen von Wählern direkt nach Verlassen des Wahllokals. Sie füllen dazu einen Fragebogen der Wahlforscher aus. Diese so genannten Exit Polls bilden die Grundlage für die Berechnungen der Wahlforscher.

Die Meinungsforschungsinstitute nehmen die Wählerbefragungen am Wahltag vor einzelnen ausgewählten Wahllokalen anonym vor. Niemand ist verpflichtet, Auskunft zu geben.

Hochrechnungen

Weniger als eine Stunde nach der Prognose werden in der Regel die ersten Hochrechnungen der Meinungsforschungsinstitute veröffentlicht. Diese beruhen dann nicht mehr auf Befragungen, sondern auf amtlichen Auszählungen in zufällig ausgewählten Stimmbezirken. Aus diesen amtlichen Teilergebnissen errechnen die Meinungsforschungsinstitute das wahrscheinliche Gesamtergebnis. Diese Zahlen werden im Verlauf des Wahlabends immer exakter, weil immer mehr Teilergebnisse einfliessen.

Amtliches Endergebnis

Das vorläufige Endergebnis veröffentlicht die Behörde der Bundeswahlleiterin in der Wahlnacht auf Grundlage der amtlichen Ergebnisse aus allen Wahlbezirken. In der Regel liegt dieses erste offizielle Ergebnis am frühen Montagmorgen vor. Das endgültige Ergebnis wird erst Wochen nach der Wahl verkündet.

Zunächst überprüft die Bundeswahlleiterin die von den Landeswahlausschüssen ermittelten Ergebnisse aus den 16 Bundesländern. Schliesslich stellt dann der Bundeswahlausschuss das Ergebnis fest, dem neben der Bundeswahlleiterin als Vorsitzender noch acht Beisitzer und zwei Richter des Bundesverwaltungsgerichts angehören.