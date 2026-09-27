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US-Unterwasserdrohne
Iraner zeigen abgefangene Remus 600

Die Iraner haben offenbar eine Remus 600 in der Strasse von Hormus abgefangen.
Publiziert: 27.09.2026 um 13:08 Uhr
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Aktualisiert: 27.09.2026 um 13:16 Uhr
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