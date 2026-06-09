Schockierende Szenen in Belfast: Ein Mann wird Opfer einer Messerattacke, Augenzeugen sprechen gar von einem «Enthauptungsversuch». Die Polizei hat einen Mann aus dem Sudan festgenommen. Am Dienstagabend kommt es auf den Strassen der Stadt zu Krawallen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Brutale Messerattacke in Belfast: Mann schwer verletzt, Täter festgenommen

Mutmasslicher Täter, ein Sudanese, stach auf Opfer ein

Opfer, ein Mann in den 40ern, in kritischem Zustand im Spital

Janine Enderli Redaktorin News

Eine brutale Gewalttat in Nordirland sorgt für Entsetzen. In den sozialen Medien verbreitet sich derzeit ein Video aus Belfast, das schockierende Szenen festhält. Zu sehen ist ein Mann, der eine bereits am Boden liegende Person mit einem Messer attackiert. Der Vorfall ereignete sich am Montagabend.

Mehrere Augenzeugen beschreiben den Vorfall gegenüber britischen Medien als «Enthauptungsversuch». Während der Aufnahme ist ein Passant zu hören, der auf Englisch ruft: «Er versucht, ihm den Kopf abzuschneiden.» Das Opfer weist zu diesem Zeitpunkt bereits schwere Kopfverletzungen auf.

Sudanese verhaftet

Wenig später greifen mehrere Umstehende ein. Sie überwältigen den mutmasslichen Täter und halten ihn fest, bis die alarmierten Polizeikräfte am Tatort eintreffen.

Ein Mann, bei dem es sich um einen Sudanesen handelt, wurde wegen des Verdachts auf versuchten Mord festgenommen, teilte die Polizei mit. Am Dienstagabend wurde er offiziell angeklagt.

Heftige Proteste in Belfast

Am Dienstagabend kam es in Belfast zu heftigen Ausschreitungen. Unter anderem wurde ein Bus angezündet. In den sozialen Medien hatten diverse Gruppierungen zu Protesten gegen Immigration aufgerufen.

Gegen 21 Uhr (Schweizer Zeit) hatten sich etwa dreihundert Menschen, die grösstenteils in dunkle Kleidung gehüllt waren, auf der Shankhill Road – einer zentralen Strasse in Belfast – versammelt. Laut mehreren Berichten schlugen die Protestler Fensterscheiben ein und bewarfen Häuser mit Ziegelsteinen. Die Polizei ist mit einem Grossaufgebot vor Ort.

Starmer äussert sich

Das Opfer, ein Mann in seinen Vierzigern, befindet sich in «ernstem Zustand» im Spital. Nach Angaben der Polizei wies er schwere Schnittwunden am Rücken und im Gesicht auf und hatte zudem Verletzungen an den Augen. Wie Opfer und mutmasslicher Täter aufeinandertrafen, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Mittlerweile hat sich auch der britische Premierminister Keir Starmer zu Wort gemeldet. Er spricht von einer «abscheulichen Tat».

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Die Hintergründe der Attacke sind noch unklar. Die Polizei erklärte, dass der Mann aus Dublin nach Nordirland kam und über eine Aufenthaltsgenehmigung verfügte.

Blick hat sich entschieden, das Video aufgrund seines äusserst brutalen Inhalts nicht zu zeigen.