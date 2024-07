Darum wirst du ständig von Mücken gestochen

Teile uns deine Meinung zur Vorlesefunktion mit. Zur kurzen Umfrage.

1/2 Fiese Viecher: Unter Mückenstichen leiden wir alle regelmässig.

Während manche Menschen in den warmen Monaten kaum Probleme mit Mückenstichen haben, werden andere regelrecht zerstochen. Die Gründe dafür haben Forscher schon mehrfach untersucht. Neben dunkler Kleidung und Virusinfektionen könnte auch Bier schuld daran sein, dass man zur Zielscheibe der Insekten wird.

Laut einer neuen Studie zieht der Konsum von Alkohol die lästigen Plagegeister magisch an, wie «Focus» berichtet. In einer japanischen Studie mit 13 Testpersonen und einer Kontrollperson zeigte sich: Nach dem Trinken von 350 ml Bier mit 5,5 Prozent Alkohol landeten deutlich mehr Mücken auf der Haut als vorher.

«Unsere Studie demonstrierte, dass sich der Anteil an Mücken, die auf den Freiwilligen landeten, nach der Bieraufnahme erhöht hatte im Vergleich zu vor der Aufnahme, was eindeutig zeigt, dass Alkoholaufnahme die Mückenanziehung stimuliert», so das Fazit der Wissenschaftler.

Welche Wirkstoffe vor Mücken schützen

Allerdings konnten sie keinen direkten Zusammenhang zwischen erhöhtem Alkoholgehalt im Schweiss oder gestiegener Körpertemperatur und den Mückenattacken feststellen. Trotzdem sollte man laut den Forschern «vorsichtig sein wegen eines erhöhten Risikos von Mückenstichen», wenn man Alkohol trinkt.

Wer sich vor den Plagegeistern schützen will, kann zu Mitteln mit den Wirkstoffen Diethyltoluamid (DEET) und Icaridin greifen. Je höher die Konzentration, desto länger hält der Schutz – aber desto grösser sind auch mögliche Gesundheitsrisiken wie Reizungen von Augen und Schleimhäuten.