Trump tobt wegen kanadischer Anti-Zoll-Kampagne

Wegen eines angeblich falschen Reagan-Zitats beendet der US-Präsident alle Handelsgespräche mit Kanada. Trump spricht von «ungeheuerlichem Verhalten» des Nachbarlandes.

Der kanadische Premierminister Mark Carney versucht von Trump eine Lockerung der Zölle zu erreichen. Foto: Mark Schiefelbein

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Donald Trump schiesst sich mal wieder auf Kanada ein: Am Donnerstagabend erklärte der US-Präsident die Handelsgespräche mit dem Land für beendet. Als Grund nannte der Republikaner auf der Plattform Truth Social eine angeblich irreführende kanadische Werbekampagne gegen Zölle.

Trump warf Kanada vor, in der Werbekampagne den früheren Präsidenten Ronald Reagan falsch zitiert zu haben. «Aufgrund ihres ungeheuerlichen Verhaltens werden alle Handelsverhandlungen mit Kanada hiermit beendet», schrieb Trump.

Trump: «Betrügerische Absicht»

«Die Ronald Reagan Foundation hat gerade bekannt gegeben, dass Kanada in betrügerischer Absicht eine Werbung verwendet hat, die Fake ist, in der Ronald Reagan sich negativ über Zölle äussert», schrieb Trump weiter.



Erst vor rund zwei Wochen war der kanadische Premierminister Mark Carney nach Washington gereist, um eine Lockerung der US-Zölle zu erreichen. Zugeständnisse machte Trump damals jedoch nicht.