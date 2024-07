Für eine kryptofreundliche Politik Trump will den Chef der US-Börsenaufsicht feuern

Der republikanische Präsidentschaftskandidat Donald Trump hat sich auf der Bitcoin-Konferenz in Nashville für eine kryptofreundliche Politik ausgesprochen. Er kündigte an, im Falle seiner Wiederwahl am ersten Tag im Amt den Chef der US-Börsenaufsicht SEC zu entlassen.