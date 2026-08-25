Frau (†64) stirbt bei Verkehrsunfall in Sitten VS

Am 18. August ereignete sich in Sitten ein Verkehrsunfall. Eine Autofahrerin kam dabei um Leben.

Alexander Terwey Stv. Teamlead News-Desk

Tödlicher Verkehrsunfall auf der Rue du Scex in Sitten VS. Am Dienstag in der vergangenen Woche kollidierte ein Auto dort frontal mit einem Baum. Wie die Kantonspolizei Wallis in einer Mitteilung schriebt, fuhr die Frau um kurz vor 8.20 Uhr auf der Rue du Scex, von der Avenue de Tourbillon herkommend, in Richtung Place du Midi.

Kurz nach dem Kreisverkehr «Roches Brunes» geriet die Autofahrerin aus bislang ungeklärten Gründen an den Randstein auf der rechten Strassenseite. Anschliessend kam das Fahrzeug nach links ab und kollidierte frontal mit einem Baum auf dem Mittelstreifen.

64-jährige Schweizerin kam ums Leben

Nach der medizinischen Erstversorgung durch die Einsatzkräfte der Kantonalen Walliser Rettungsorganisation wurde die verletzte Frau mit der Ambulanz in die Notfallstation des Spitals Sitten gebracht. Dort erlag die 64-jährige Schweizerin ihren Verletzungen.

Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eingeleitet, um die genauen Umstände des Unfalls zu kllären.