In Finnland melden mehrere Parlamentsabgeordnete verdächtige Einbrüche in ihre Wohnungen. Laut dem Parlamentspräsidenten wurde nichts gestohlen, aber ungewöhnliche Markierungen hinterlassen.

Janine Enderli Redaktorin News

Finnische Parlamentsabgeordnete haben in den letzten Tagen von verdächtigen Einbrüchen in ihre Wohnungen berichtet. Laut Jussi Halla-aho, Präsident des Parlaments, sei die Anzahl solcher Vorfälle «erheblich», wie das Nachrichtenportal Yle berichtet. Auffällig: Es gab keine Einbruchsspuren, nichts wurde gestohlen oder beschädigt.

Stattdessen wurden in den Wohnungen ungewöhnliche Markierungen entdeckt. «Es ist möglich, dass diese absichtlich hinterlassen wurden, als eine Art Nachricht, dass jemand vor Ort war», erklärte Halla-aho. Wer hinter den Vorfällen steckt und mit welchem Motiv, ist noch unklar. Die ersten Meldungen kamen am Abend des 23. September.

In einer dringenden Sitzung wurden die Fraktionsvorsitzenden benachrichtigt und Abgeordnete gebeten, ähnliche Vorfälle zu melden.