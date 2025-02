Wer sein Billett in der Schweiz behalten will, muss sich ab 75 einem Fahreignungstest unterziehen. Blick erklärt, welche Regeln im Ausland gelten.

Ältere Menschen in der Schweiz fürchten sich davor, ihren Führerausweis zu verlieren. Und das zu Recht: Ab 75 muss man alle zwei Jahre einen Fahreignungstest absolvieren. Dieser Test beinhaltet Untersuchungen beim Hausarzt. Anschliessend wird ein Fazit gezogen, ob die Seniorin oder der Senior noch fahrtauglich ist. Bei Michael Geissbühler (77) aus Herrenschwanden BE hatte das bittere Konsequenzen. Weil er während des Tests wenige Sekunden einnickte, ist der Lappen nun weg. Doch wie sieht es in anderen Ländern aus – wäre Geissbühler anderswo glimpflicher davongekommen? Blick liefert die Übersicht.

Deutschland

Zittern müssen die deutschen Senioren und Seniorinnen auf jeden Fall nicht. Es bestehen keine Vorschriften bezüglich der Eignung zum Fahren im hohen Alter. Zwar erwägte die EU eine Kontrolle, die ab 70 alle fünf Jahre durchgeführt werden sollte, doch die blieb in Deutschland ohne Erfolg. Man wehrte sich vehement, da der Entzug des Führerscheins eine Diskriminierung mit sich bringe.

Frankreich

Auch in Frankreich haben ältere Menschen wenig zu befürchten. Zwar muss der Führerausweis alle 15 Jahre erneuert werden – Kontrollen oder Gesundheitsprüfungen gibts aber nicht.

Spanien

Ganz anders schaut es in Spanien aus. Das Billett läuft alle zehn Jahre ab und man kann es lediglich mit einem Gesundheitscheck erneuern. Ab 65 wird diese Prozedur sogar alle fünf Jahre durchgeführt. Somit ist es für die Senioren und Seniorinnen nicht einfach, das Autofahren beizubehalten. Ähnlich vorgegangen wird in anderen südlichen Staaten wie Portugal oder Italien. Regelmässige Kontrollen gehören zur dortigen Praxis.

Dänemark

Auch im Norden zeigt man sich streng. Ab dem 75. Lebensjahr muss man bei der Erneuerung ein ärztliches Attest beilegen. Ab dem 80. Lebensjahr rückt man den Senioren und Seniorinnen nochmals mehr auf die Pelle: Wenn man das Billett behalten will, muss man dieses medizinische Gutachten sogar jährlich machen.

Grossbritannien

Ein wenig nachsichtiger zeigt sich Grossbritannien. Wenn man 70 wird, muss man seinen Führerausweis verlängern, sonst ist er nach 90 Tagen weg. Bei dieser Verlängerung wird die Sicht kontrolliert und anschliessend muss man diesen Vorgang alle drei Jahre wiederholen. Andere Fähigkeiten werden jedoch nicht untersucht.

USA

Allbekannt ist, dass man in den USA bereits mit 16 hinter das Steuer darf, doch wie sieht es im hohen Alter aus? In den Vereinigten Staaten hängt dies vom Staat ab, doch grundsätzlich lässt sich sagen, dass man circa alle fünf bis zehn Jahre das Billett erneuern lassen muss. Diese Erneuerung birgt nicht viel Aufwand. Tests bleiben meistens aus. Nur der Sehtest wird in gewissen Staaten benötigt.

Japan

Die Gesellschaft in Japan ist alt. Hier wird besonders darauf geschaut, wer noch auf den Strassen fährt. Deswegen legt man Wert auf kognitive Tests. Diese sollen vor allem anzeigen, ob der Fahrer oder die Fahrerin an Demenz leidet oder nicht. Grund für die sogenannten Screenings ist eine Studie, die gezeigt hat, dass es durch regelmässige Fahreignungstests bei älteren Personen zu weniger Unfällen kommt.