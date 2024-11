«Er hat mich in Panik gebissen»

1/5 Ihr Hund Prinz hatte sie in der Silvesternacht attackiert. Das Tier bekam Panik wegen des Feuerwerks. Foto: Charlotta Oskarsson/Instagram

Auf einen Blick Hund attackiert Besitzerin, sie verliert ihre Nase

Angriff wegen Silvester-Feuerwerk, Hund in Panik

Johannes Hillig Redaktor News

Die Bilder, die Charlotta Oskarsson (35) auf ihrem Instagram-Profil (46'000 Follower) veröffentlicht, sind nichts für schwache Nerven. Normalerweise zeigt die Hundetrainerin ihre Arbeit und ihren Alltag im beschaulichen Gällivare (Schweden). Viele Hunde, Schnee und Natur.

Doch dann kamen weitere Fotos dazu. Darunter ein Bild, das sie eingekuschelt auf dem Sofa, mit einer Tasse in der Hand zeigt. Das Spezielle: Sie hat keine Nase. Dahinter steckt ein tragischer Vorfall in der Silvesternacht 2023. Ein Hund hatte sie attackiert. Nicht irgendein Tier, sondern ausgerechnet ihr eigener Hund Prinz, ein Karelischer Bärenhund. Rüden können bis zu 30 Kilogramm schwer werden. Die Rasse wurde für die Jagd auf Bären gezüchtet.

Niemand kann ihr in Schweden helfen

Der Grund für den Angriff: Prinz bekam Angst wegen des Feuerwerks. Oskarsson bemerkte das aber nicht und wollte ihrem Hund einen Kuss geben. «Er hat mich in Panik gebissen und das so schlimm, dass ich meine ganze Nase verliere», schreibt die Schwedin über die Attacke. Auch ihr Auge und Lippen wurden verletzt.

Sie wurde anschliessend mit einem Helikopter ins Spital gebracht. Die Ärzte versuchten, die Nase irgendwie zu retten. Ohne Erfolg. Die Lösung: Rekonstruktion! Doch in ganz Schweden gibt es keinen Mediziner, der das kann. Und so lebte Oskarsson erstmal mit zwei Löchern im Gesicht.

«Prinz tut mir unglaublich leid»

«Es ist schwer, ohne Nase zu leben. Es ist schwer, anders auszusehen, egal wie oberflächlich es klingt», offenbart Oskarsson auf Instagram.

Schliesslich kann ihr ein Spital in Deutschland helfen. In fünf Schritten wird ihr nun eine neue Nase gemacht. «Das Verfahren dauert insgesamt etwa acht Monate und im Februar 2025 soll meine neue Nase fertig sein. Juhu», so Oskarsson weiter auf Instagram.

Experte erklärt Eingriff

Blick hat bei einem Mund-Kiefer-Gesichtschirurgen nachgefragt, wie das Verfahren läuft. Der Experte erklärt: «Erstens wurde vom Unterarm ein sogenannter Radialislappen entnommen. Ausserdem müssen die Chirurgen Knochen, z. B. von der Rippe oder auch Knorpel vom Ohr entnehmen, um die Stabilität des Nasengerüsts wiederherzustellen.»

Im zweiten Schritt habe man der Patientin einen Hautexpander eingepflanzt, um die Haut an der Stirn zu dehnen. «Den Expander bläst man Stück für Stück auf, um einen Hautüberschuss zu erzielen.» Abschliessend werde der Hautlappen im Prinzip heruntergeklappt und mit der Nase vernäht.

Wütend auf ihren Hund Prinz ist sie nicht. Im Gegenteil: Sie hat Mitleid. «Prinz tut mir unglaublich leid.» Es sei für ihn auch ein Trauma. Er habe sie auf keinen Fall verletzen wollen. Seine Reaktion sei aus Stress und Angst passiert.