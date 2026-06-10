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Moskau: Autobombe tötet russischen Oberst Damir Dawidow
Ein Toter in Moskau
Hier explodiert die Autobombe
In Moskau ist ein BMW, in dem sich ein hochrangiger Offizier der russischen Armee befand, während der Fahrt explodiert.
Publiziert: 10:54 Uhr
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