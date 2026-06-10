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Ein Toter in Moskau
Hier explodiert die Autobombe

In Moskau ist ein BMW, in dem sich ein hochrangiger Offizier der russischen Armee befand, während der Fahrt explodiert.
Publiziert: 10:54 Uhr
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