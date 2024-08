1/4 Mit einer fiesen Betrugsmasche bringen Clans in Deutschland ihre Opfer um viel Geld. (Symbolbild)

Kriminelle kurdisch-libanesische Clans haben in Deutschland eine perfide Masche entwickelt, um ahnungslose Rentner um ihr Erspartes zu bringen. Die Betrüger geben sich am Telefon als Polizisten aus und überrumpeln ihre Opfer mit Schockanrufen. Allein zwischen 2018 und 2022 erbeuteten die Gangster so 120 Millionen Euro, wie Focus berichtet.

Ein Beispiel: Ein 87-Jähriger aus Köln erhielt einen Anruf von einem angeblichen Polizeibeamten. Dieser behauptete, man habe Hinweise, dass Einbrecher es auf die Goldbarren des Rentners abgesehen hätten. Arglos packte dieser den Barren im Wert von rund 420'000 Euro in einen Beutel. Kurz darauf klingelte es an der Tür und ein vermeintlicher Polizist nahm die Beute entgegen – auf Nimmerwiedersehen.

Hoher Schaden, geringe Aufklärungsquote

Laut Ermittlungen des Landeskriminalamts Nordrhein-Westfalen (LKA NRW) stecken kurdisch-libanesische Clans wie die Saado/Demir- und die Miri-Familie hinter dem Betrug. Über Callcenter in der Türkei gaukeln sie den Senioren vor, ihr Vermögen sei in Gefahr. Unter diesem Vorwand händigen die Opfer ihre Wertsachen an Komplizen der Betrüger aus.

Die Beute wandert dann zu den Clan-Bossen in die Türkei, die das Geld über das illegale Hawala-Finanzsystem schleusen. Dabei wird das Bargeld über ein Netz von Zahlstellen transferiert, ohne Spuren zu hinterlassen – daher ist es für die Behörden extrem schwierig, die Spuren zu verfolgen.

Haftstrafe von 189 Jahren

Als Drahtzieher der Geldwäsche gilt Hussein Sobhi O. alias Abu Amer. Er soll die Millionen in den Nahen Osten geschafft haben, bevor er selbst in die Türkei flüchtete. Halit Demir, Kopf des Saado-Clans, wurde inzwischen zu 189 Jahren Haft verurteilt. In Selfie-Videos hatte er geprahlt: «Ich f*cke den deutschen Staat täglich.»

Laut LKA NRW erfreut sich die Masche bei Kriminellen weiter grosser Beliebtheit. Auch die Ndrangheta, die kalabrische Mafia, und viele Drogenkartelle benutzen ein ähnliches System. 2023 wurden über 8000 Fälle registriert, der Schaden liegt bei 1,2 Millionen Euro. Die Aufklärungsquote ist mit 0,4 Prozent jedoch erschreckend gering.