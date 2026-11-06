Darum gehts
- In Tschechien gingen am Freitag erneut Bombendrohungen gegen Flüge mit Start oder Ziel Prag ein
- Eine Wizz-Air-Maschine und ein Tarom-Flug sendeten kurz nacheinander den Notfallcode 7700 aus
- Schon am Donnerstag waren mehr als 20 Flugzeuge in Europa von ähnlichen Drohungen betroffen
Die tschechische Polizei schlägt erneut Alarm: Auch am Freitag sind mehrere Bombendrohungen gegen Passagierflugzeuge eingegangen, die in Prag starten oder landen. Wie die deutsche Zeitung «Bild» berichtet, könnten allerdings auch weitere Linienflüge von den Drohungen betroffen sein.
Für Aufsehen sorgten zunächst zwei Zwischenfälle: Ein Pilot der Billigfluggesellschaft Wizz Air setzte auf dem Flug von Paris-Beauvais nach Iași in Rumänien den Transponder-Code 7700 ab. Dieser signalisiert einen allgemeinen Luftnotfall. Der Airbus A321 brach daraufhin seinen Flug ab und kehrte um.
Kurz darauf sendete auch eine Boeing 737 der rumänischen Fluggesellschaft Tarom denselben Notfallcode. Die Maschine war zuvor in Prag gestartet und befand sich auf dem Weg nach Bukarest.
Polizei bestätigt erneute Drohungen
Gegenüber der Öffentlichkeit bestätigte die tschechische Polizei auf der Plattform X, dass es erneut zu Bombendrohungen gekommen sei. Betroffen sei eine grössere Anzahl von Flugzeugen, die am Flughafen Prag starten oder landen. Die Behörden hätten entsprechende Sicherheitsmassnahmen eingeleitet, um den regulären Flughafenbetrieb aufrechtzuerhalten.
Bereits am Donnerstag hatten Bombendrohungen für erhebliche Störungen im europäischen Luftraum gesorgt. Mehr als 20 Flugzeuge waren betroffen, insbesondere auf Verbindungen von und nach Italien, Bulgarien, Österreich, Polen und Tschechien. Unter den betroffenen Airlines waren unter anderem Ryanair, Wizz Air, Finnair und Aer Lingus.