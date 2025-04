Am Samstag um 10 Uhr wird Papst Franziskus in Rom beerdigt. Die Stadt befindet sich vor dem Grossereignis im Ausnahmezustand. Blick begleitet die Trauerfeier im Ticker.

05:37 Uhr Rom und die Welt nehmen Abschied von Papst Franziskus Papst Franziskus wird am Samstag in Rom zur letzten Ruhe gebettet. Im Anschluss an die Trauerfeier auf dem Petersplatz wird sein Sarg in die Basilika Santa Maria Maggiore gebracht. Dort wird das verstorbene Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche beigesetzt.



Die Stadt Rom rechnet mit rund 200'000 Trauergästen. Auch zahlreiche Staatsgäste haben ihr Kommen angekündigt, unter ihnen US-Präsident Donald Trump, dessen argentinischer Amtskollege Javier Milei, der französische Präsident Emmanuel Macron, der ukrainische Präsident Selenski, sowie der britische Thronfolger Prinz William. Russlands Präsident Putin habe derweil «keine Pläne», teilzunehmen, teilte der Kreml am Dienstag mit. Aus der Schweiz reisen Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter und der Sittener Bischof Jean-Marie Lovey in die Ewige Stadt. Lovey vertritt die Schweizer Bischofskonferenz. Insgesamt erwartet der Vatikan rund 170 ausländische Delegationen. Mit Blick live dabei



Blick überträgt die Trauerfeier ab 9.30 Uhr live. Die Messe für den verstorbenen Papst zelebriert der Dekan des Kardinalskollegiums, Kardinal Giovanni Battista Re.



An einigen Orten in der Schweiz können Gläubige das Requiem auch gemeinsam in der Kirche verfolgen. So gibt es Live-Übertragungen der Beisetzung in der Kirche Notre-Dame de la Paix in La Chaux-de-Fonds, in Lugano sowie in Balerna nahe Chiasso.



Franziskus brachte vor seinem Tod neue Regeln für bescheidenere Trauerzeremonien für Päpste auf den Weg. Der erneuerte Ritus soll – wie Franziskus betonte – unterstreichen, dass die Beerdigung eines Papstes die eines «Hirten und Jüngers Christi ist und nicht die eines mächtigen Mannes dieser Welt». In der Kirche Santa Maria Maggiore wird Papst Franziskus zur ewigen Ruhe gelegt. Foto: AFP vor 8 Minuten vor 8 Minuten Jetzt ist auch Selenski beim Vatikan eingetroffen 0:23 Mit Spannung erwartet: Jetzt ist auch Selenski im Vatikan eingetroffen Am Samstag wird Papst Franziskus beerdigt. Mit Spannung wurde auch die Ankunft von Wolodimir Selenski erwartet, beziehungsweise in welcher Kleidung er teilnehmen wird. vor 9 Minuten vor 9 Minuten Macron und Prinz William eingetroffen Foto: Getty Images Der französische Präsident Macron nimmt gemeinsam mit seiner Frau Brigitte an der Trauerfeier teil. Gleichzeitig betritt auch Prinz William den Petersplatz, auf dem soeben die Trauerfeier für den verstorbenen Papst Franziskus begonnen hat. Foto: keystone-sda.ch vor 16 Minuten vor 16 Minuten Sarg wird aus dem Petersdom auf den Petersplatz herausgetragen In diesem Moment wird der Sarg von Papst Franziskus aus dem Petersdom auf den Petersplatz getragen. Dort soll in Kürze die Trauerfeier beginnen. vor 40 Minuten vor 40 Minuten US-Präsident Trump erweist Papst Franziskus letzte Ehre 0:36 Kurz vor Prozession: Trump geht am Sarg von Franziskus vorbei US-Präsident Donald Trump und First Lady Melania Trump haben vor der Trauerfeier dem verstorbenen Papst im Petersdom die letzte Ehre erwiesen. Flankiert wurden die beiden von Schweizergardisten und im Hintergrund betenden Ordensfrauen sowie Sicherheitskräften. vor 44 Minuten vor 44 Minuten UN-Generalsekretär Guterres eingetroffen Foto: Getty Images Ebenfalls auf dem Petersplatz eingetroffen ist mittlerweile UN-Generalsekretär Antonio Guterres. 09:17 Uhr 09:17 Uhr Ehemaliger US-Präsident Biden auf dem Petersplatz eingetroffen Ex-Präsident Biden ist gemeinsam mit seiner Frau Jill zur Trauerfeier von Papst Franziskus angereist. Foto: AFP Knapp eine Stunde vor Beginn der Trauerfeier für Papst Franziskus sind die ersten Staatsgäste auf dem Petersplatz eingetroffen. Unter anderem der frühere US-Präsident Joe Biden kam mit Ehefrau Jill auf den Platz vor dem Petersdom. Der 82-Jährige, der der zweite katholische US-Präsident der Geschichte war, gehört aber nicht zur offiziellen amerikanischen Delegation. Diese wird von seinem Nachfolger Donald Trump angeführt. Die Bidens sollen aber laut CNN mit dem Rest der US-Delegation zusammensitzen. Um 10.00 Uhr beginnt der Gottesdienst für den am Ostermontag gestorbenen Papst. 09:15 Uhr 09:15 Uhr Blick-Reporter in Rom: «Es herrscht reger Betrieb in den Zubringerstrassen» 0:30 Blick-Reporter in Rom: «Es herrscht reger Betrieb in den Zubringerstrassen» Papst Franziskus wird am Samstag in Rom zur letzten Ruhe gebettet. Tausende möchten die Beerdigung auf dem Petersplatz mitverfolgen. 09:02 Uhr 09:02 Uhr Schweizergardisten auf Petersplatz: «Das ist ganz normaler Tag für uns.» Diese Schweizergardisten haben heute so einiges um die Ohren. Sie weisen unter anderem gestressten Pilgern und Touristen den Weg, welche sich noch einen Platz in den vorderen Reihen erhofften. Auf die Frage des Blick-Reporters, wie streng die Arbeit heute sei, sagte einer grinsend beim vorbeigehen: «Das ist ganz normaler Tag für uns.» Alles andere als normal sind jedoch die Sicherheitsvorkehrungen in Rom anlässlich der Trauerfeier von Papst Franziskus. An allen Eingängen zum Petersplatz gibt es Kontrollen wie am Flughafen. Über 10'000 Sicherheitskräfte und rund 3000 Zivilschützer wurden aufgeboten. Auch das italienische Rote Kreuz, rund 3000 Freiwillige, Scharfschützen und sogar eine Drohnenabwehr sind im Einsatz. 08:22 Uhr 08:22 Uhr Arthur aus Genf schwingt Schweizer Flagge auf dem Petersplatz Arthur (31) aus Genf ist mit seinen Freunden nach Rom gereist. Den Weg nach Rom auf sich genommen hat auch Arthur (31) aus Genf. «Ich bin gestern Abend um 22 Uhr in Genf abgefahren und kam heute in der früh zwischen 3 und 4 Uhr in Rom mit dem Auto an. Es ist ein einmaliges Erlebnis - eine Papst-Beerdigung kannst du nur ein oder zwei Mal miterleben», sagt er zu Blick-Reporter Pascal Scheiber. Seit Jahren planten Arthur und seine Freunde für die Beerdigung hierhin zu kommen. Am Freitagmorgen entschieden sie sich dann definitiv dafür. «Toll, dass so viele unterschiedliche Menschen aus den verschiedensten Ländern hierhin reisten. Weil es nicht viele Schweizer hier hat, schwinge ich meine Schweizer Flagge, damit man uns sieht.» 08:15 Uhr 08:15 Uhr Franziskus-Sarg auf Trauerzug in altem Papamobil Papst Franziskus im Papamobil auf dem Petersplatz im Mai 2015. Foto: imago/Ulmer Der Sarg von Papst Franziskus wird in einem umgebauten Papamobil durch Rom gefahren. Wie italienische Medien übereinstimmend berichteten, sollen die Menschen so den gestorbenen Pontifex vom Strassenrand sehen können. Das verglaste Auto sei jenes, das Franziskus bei einer seiner Papstreisen im Ausland verwendet hatte.



Nach der Trauerfeier auf dem Petersplatz ist vorgesehen, dass der Sarg auf einer rund sechs Kilometer langen Strecke durch Rom gefahren wird. Ziel ist die Basilika Santa Maria Maggiore, wo der Papst beigesetzt wird. Weitere Einträge laden

Ausnahmezustand in Rom vor der Trauerfeier für den verstorbenen Papst Franziskus (†88). Der von den Behörden erwartete riesige Andrang von Gläubigen und Besuchern zum Requiem auf dem Petersplatz am Samstag stellt die Organisatoren und Sicherheitskräfte in der italienischen Hauptstadt vor grosse Herausforderungen. Die Behörden rechnen mit etwa 200'000 Menschen bei der Trauerfeier rund um den Petersplatz.

Bereits seit Tagen werden die Sicherheitsvorkehrungen rund um den Vatikan erhöht, es gilt zudem eine Flugverbotszone. Spezialkräfte des italienischen Militärs sichern den Petersplatz mit Gerät zur Drohnenabwehr. Zahlreiche Polizisten sind dort postiert und patrouillieren durch die grossen Menschenmassen. Der Zugang zum Petersplatz wird strengstens überwacht.

Insbesondere die Ankunft der vielen Staats- und Regierungschefs, etwa von US-Präsident Donald Trump, sorgt für einen einmaligen Einsatz von Polizei, Militär und anderen Sicherheitsbehörden. Nach Angaben des Vatikans haben sich bislang 130 Delegationen aus aller Welt für die Trauerfeier angekündigt.

Grossbildschirme, mobile Toiletten und Sanitäter

Die Vorbereitungen auf die Trauerfeier und anschliessende Bestattung an sich folgen althergebrachten, strengen Regeln. Am Freitagabend wird zunächst der seit Mittwoch im Petersdom aufgestellte offene Sarg des toten Papstes geschlossen. Am Samstagmorgen wird dieser dann auf den Vorplatz des Doms gebracht. Dort findet anschliessend die öffentliche Trauermesse statt.

Auf der zum Vatikan führenden Via della Conciliazione wurden bereits grosse Monitore aufgebaut, damit auch Menschen weit ab die Trauerfeier beobachten können. Mobile Toiletten, Krankenwagen samt zahlreichen in der ganzen Gegend verteilten Sanitätern und Fahrzeuge des Zivilschutzes stehen parat.

Was die Planungen zusätzlich erschwert ist, dass der Leichnam von Franziskus nach der Trauerfeier auf dem Petersplatz einmal quer durch die Innenstadt zur Basilika Santa Maria Maggiore in der Nähe des römischen Hauptbahnhofs Termini gefahren wird, wo dann die Beisetzung erfolgt. Die Behörden rechnen mit Tausenden Menschen am Rand der sechs Kilometer langen Strecke.

Übertragung in der Schweiz

Die Beisetzung des Papstes wird am Samstag an mehreren Orten in der Schweiz in Kirchen live übertragen. In Bern, Freiburg, St. Gallen und Sitten finden unter anderem Gedenkgottesdienste statt – in Freiburg in Anwesenheit einer Delegation der Schweizergarde.



Eine Live-Übertragung der Beisetzung vom kommenden Samstag findet in der Kirche Notre-Dame de la Paix in La Chaux-de-Fonds NE statt, anschliessend folgt ein Gottesdienst, wie die Diözese Lausanne, Genf und Freiburg am Donnerstag auf Anfrage mitteilte. Im Kanton Tessin können Gläubige die Beisetzung des Papstes am Samstag in Lugano und in Balerna, in der Nähe von Chiasso, mitverfolgen, wie das Bistum Lugano schrieb.

An die Beisetzung in Rom reisen aus der Schweiz Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter und der Sittener Bischof Jean-Marie Lovey. Er vertritt die Schweizer Bischofskonferenz.

Beratungen über kommendes Konklave

Indes beraten die bereits in Rom versammelten Kardinäle über die Vorbereitungen auf das Konklave zur Wahl eines Franziskus-Nachfolgers. Seit Dienstag treffen sie sich täglich zur sogenannten Generalkongregation. Offizielle Details dazu verkündete der Vatikan bislang nicht. Da aber immer mehr Kirchenmänner in diesen Tagen in Rom ankommen, ist davon auszugehen, dass bereits Vorabsprachen im Hinblick auf ein Konklave stattfinden.

Am Tag der Trauerfeier sowie am Sonntag werden die Versammlungen jedoch ausgesetzt. Danach dürften die Vorbereitungen auf das Konklave konkreter werden. Es wird damit gerechnet, dass es Anfang Mai werden könnte, bis sich die wahlberechtigten Kardinäle in die Sixtinische Kapelle zurückziehen.