Hubert Aiwanger ist tot. Der bayerische Wirtschaftsminister und Chef der Freien Wähler wurde leblos in einem Berliner Hotel aufgefunden. Die Todesursache ist noch unklar.

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Der bayerische Wirtschaftsminister und Chef der Freien Wähler, Hubert Aiwanger (†55), ist tot. Das berichtet die «Bild» in Bezugnahme auf Quellen aus der bayerischen Staatsregierung und bei der Berliner Polizei.

Am Mittwoch wurde das Hauptstadtbüro der Freien Wähler in Berlin eröffnet. Der Parteichef fehlte laut Informationen von «Bild» offenbar, weil es ihm nicht gut ging. Er sei erkrankt hiess es aus dem Umfeld der Freien Wähler. Deshalb soll er im Hotel «Neuer Fritz» in Berlin-Mitte geblieben sein. Dort wurde auch die Leiche entdeckt.

Zur Todesursache wurde zunächst nichts bekannt. CSU und Freie Wähler sagten gegenüber «Focus online», dass von einer natürlichen Todesursache ausgegangen werde. Es sei allerdings noch zu früh, sich dazu zu äussern, hiess es weiter.

Stellvertretender bayerischer Ministerpräsident

Aiwangers Familie wurde bereits informiert. Hubert Aiwanger lebte mit der Kommunalpolitikerin Tanja Schweiger zusammen, mit der er zwei gemeinsame Söhne hat.

Hubert Aiwanger wurde im März 2010 zum Parteichef der Freien Wähler gewählt. Seit November 2018 ist er der Wirtschaftsminister des Bundeslandes Bayern und stellvertretender bayerischer Ministerpräsident.

Flugblatt-Affäre sorgte 2023 für Schlagzeilen

2023 geriet der deutsche Politiker in die Schlagzeilen. Die «Süddeutsche Zeitung» warf ihm vor, im Rahmen einen Schülerwettbewerb zur deutschen Geschichte ein antisemitisches Flugblatt verfasst zu haben. Das Pamphlet rief zur Teilnahme an einem angeblichen Bundeswettbewerb auf: «Wer ist der grösste Vaterlandsverräter?». Bewerber sollten sich «im Konzentrationslager Dachau zu einem Vorstellungsgespräch» melden, hiess es darin. Als erster Preis wurde «Ein Freiflug durch den Schornstein in Auschwitz» angepriesen. Weiter zu gewinnen sei «Ein lebenslänglicher Aufenthalt im Massengrab».

Aiwanger liess gegenüber der «SZ» über einen Sprecher mitteilen, er habe «das Pamphlet nicht produziert» und wies Vorwürfe des Rechtsextremismus zurück. Nur wenige Stunden nach dem Medienbericht der «SZ» erklärte Hubert Aiwangers älterer Bruder Helmut in einem Interview mit der Passauer Neuen Presse, dass er die Schrift verfasst habe.

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