Startet Trump am Mittwoch den grössten Handelskrieg der Geschichte?

Die Welt zittert vor Trumps Zoll-Hammer. Foto: keystone-sda.ch

«Es ist Liberation Day in America», postete US-Präsident Donald Trump (78) gegen 13 Uhr Schweizer Zeit. Bedeutet: Am Mittwoch verkündet der Republikaner den angekündigten Zoll-Hammer. Die Folge könnte der grösste Handelskrieg der Geschichte sein.

Wie so häufig könnte Trump die ein oder andere Überraschung in der Hinterhand haben. Ab 22 Uhr Schweizer Zeit wird er ein Statement zu seinen Zollplänen abgeben. Diese sollen nach Angaben von Pressesprecherin Karoline Leavitt (27) «sofort» in Kraft treten. Blick tickert das Statement hier live.