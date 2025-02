Wagenknecht: Deutschland «keine freie Gesellschaft»

Sahra Wagenknecht, hat am Ende ihrer Wahlkampftour scharfe Kritik an der Meinungsfreiheit in Deutschland geübt. Wie die «Tagesschau» berichtete, zog sie dabei einen Vergleich zur ehemaligen DDR.

Vor einer Menschenmenge am Brandenburger Tor in Berlin erklärte Wagenknecht, dass sie in Ostdeutschland aufgewachsen sei. «Wenn man dort SED-Chef Erich Honecker einen Schwachkopf genannt hätte, dann hätte man sicherlich ziemlichen Ärger bekommen.» Weiter sagte sie: «Aber ehrlich gesagt, ich hätte mir nach der Wende nicht vorstellen können, dass ich 30 Jahre später schon wieder in einer Gesellschaft lebe, wo Menschen die Polizei nach Hause geschickt wird und sie angezeigt werden, weil sie einen Minister einen Schwachkopf nennen.» Wagenknecht nannte jedoch keinen Zusammenhang.