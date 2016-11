Zwischen den Zeilen :  23 Logos mit versteckten Botschaften

1. Beats

Jeder kennt die auffällige Kopfhörer und das dazugehörige Logo. Aber hättest du gewusst, dass der rote Kreis einen Kopf und das weisse B ein Paar Kopfhörer darstellen sollte?

2. Tour de France

Im Logo zur Tour de France hat sich ein Velofahrer versteckt. Clever, nicht?

3. Quiksilver

Wer an Quiksilver denkt, hat nicht gleich Japan im Sinn. Doch genau daher stammt die Inspiration fürs Logo: der bekannte Holzschnitt «Die grosse Welle vor Kanagawa» des Künstlers Hokusai. Man beachte den Berg Fuji im Hintergrund.

4. Alfa Romeo

Was genau kommt da eigentlich aus dem Maul der Schlange? Begeisterte Autofans werden wissen, dass es sich dabei nicht um eine Zunge oder Feuer handelt. Es ist ein Mensch! Das Sujet stammt vom Wappen der Visconti, einer ehemals mächtigen Familie in Mailand. Ob die Schlange den Menschen ausspuckt oder verschlingt, ist nicht ganz klar. Auf der deutschen Webseite von Alfa Romeo wird die Theorie der Verschlingens unterstützt, wie die «Autorevue» beschreibt.

5. Pinterest

Pinterest kann man nicht ohne «Pin», also Stecknadel, schreiben. Genau so eine versteckt sich im P des Logos!

6. Yamaha

Im Yamaha-Logo versteckt sind drei Stimmgabeln. Was das mit Motorrädern zu tun hat? Yamaha wurde ursprünglich als Hersteller von Musik-Instrumenten gegründet, nachdem Torakusu Yamaha 1887 ein amerikanisches Harmonium reparieren musste. Er war vom Instrument so fasziniert, dass er selber begann, Harmonien zu bauen.

7. Toblerone

Das Matterhorn ist unschwer zu erkennen. Doch nur wer genau hinschaut, entdeckt den Bären, der in den Berg integriert wurde. Der Bär steht für unsere Hauptstadt, wo die leckeren Schokoladen-Pyramiden seit 1908 produziert werden. Leider könnte er zusammen mit dem Matterhorn bald von der Verpackung verschwinden.

8. Coca-Cola

Nein, keine Schweiz-, aber dafür eine Dänemark-Flagge versteckt sich im Coke-Logo. Kein Zufall: Dänemark ist das glücklichste Land der Welt. Und in der Werbung von Coca-Cola dreht sich ja alles um «Happiness».

9. Gilette

Das geschliffene «G» und «i» sollen die Präzision der Gillette-Rasur hervorheben.

10. FedEx

Im Logo von FedEx verbirgt sich zwischen dem «E» und dem «X» ein Pfeil, der nach rechts zeigt. Das weltweite Kurier- und Logistikunternehmen signalisiert damit Bewegung und Effizienz.

11. Pittsburgh Zoo & PPG Aquarium

Gleich mehrere Zoos benutzen den Trick mit dem Negativ: In Pittburgh bildet der Weissraum rund um einen Baum die Köpfe eines Gorillas und eines Löwen.

12. Kölner Zoo

Beim Kölner Zoo sind im Elefanten eine Giraffe, ein Nashorn und die Spitzen des Doms - dem Wahrzeichen der Stadt - versteckt.

13. The Bronx Zoo

Und in New York verbirgt sich die Skyline der Bronx, dem Stadtteil in dem der Zoo liegt, im Logo.

14. Amazon

Amazon verbindet auf clevere Art und Weise gleich zwei Botschaften: Unter dem Schriftzug befindet sich ein Pfeil, der das Sortiment von A bis Z andeutet. Zum anderen ist der Pfeil auch als zufriedenes Lächeln zu intepretieren.

15. LG

Das Logo von LG bildet ein augenzwinkerndes Smiley. Doch es hat auch einen Bezug zu einem Kultvideospiel: Wenn man das Logo ein bisschen dreht und verschiebt, wird es zu «Pac-Man».

16. Sony Vaio

Wer hats gewusst? Das Sony-Logo «Vaio» steht für die Integration von digitaler und analoger Technologie. Das «VA» symbolisiert eine analoge Wellenform dar und das «IO» einen Binärcode.

17. Tostitos

Wer genau hinschaut, erkennt in der Mitte zwei Leute, die sich Tortilla-Chips mit Salsa-Dip aus einer Schale teilen.

18. Northwest

In dem scheinbar schlichten Logo sind im Kreis die Buchstaben «N» und «W» zu sehen, zugleich ist das Ganze aber auch ein Kompass, dessen Nadelspitze auf Nordwest zeigt.

19. Spartan Golf Club

Hier sind zwei Bilder in einem Logo integriert: Ein Schläger schwingender Golfer und der Kopf eines spartanischen Kriegers.

20. Yoga Australia

Auch sehr gelungen: Zwischen den Gliedmassen ist der Umriss Australiens zu erkennen.

21. Formel 1

Beim Logo des Rennsports Formel 1 sieht man - je nachdem worauf man sich konzentriert - entweder ein grosses «F» oder eine «1» im Leerraum in der Mitte.

22. Sun

«Sun Microsystems» hat aus dem Logo ein cleveres Ambigram gebildet, bei dem «Sun» in jede Richtung lesbar ist.

23. elefont

Was wie ein simples «e» aussieht, ist auf den zweiten Blick ein Elefantenrüssel.

