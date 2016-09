Im Jaguar durch den Schwarzwald :  Fahrt ins Glück

Die Leidenschaft für schnelle Autos begleitet Markus Mohr (54) schon sein Leben lang. Dass er seinen Honda Jazz aber tatsächlich mal für ein Wochenende gegen einen Jaguar tauschen könnte, hätte er nie gedacht. BLICK erfüllte dem Thuner seinen grossen Traum – und schickte ihn und seine Frau Katharina (53) auf eine Fahrt ins Glück.

Los gings am Samstag: Pünktlich um zehn Uhr durfte das Ehepaar den 130'000 Franken teuren Flitzer bei Hertz am Berner Casinoplatz abholen. Nach einer kurzen Instruktion von Stationsmanager Dawid Clupa gab Mohr Gas. Das Ziel: der Schwarzwald. «Es war einfach wunderbar. Ein Traum hat sich für uns erfüllt», schwärmt Mohr. «Und wie der Motor heult: Wow, das ist eine Maschine!» Kein Vergleich zu seinem Familienauto. «Wenn du mit dem Jaguar durch die Gegend düst, schauen dich alle bewundernd an. Das ist ein super Gefühl.»

So ein Wochenende ist für das Ehepaar nicht selbstverständlich. Katharina Mohr leidet an MS, erlitt im vergangenen Jahr einen schweren Rückfall. Um ihrem Mann für seinen Beistand zu danken, wollte sie ihn überraschen – und schrieb an «BLICK erfüllt Wünsche». «Ohne ihn hätte ich das alles nicht durchgestanden», sagt sie. Er sei auch in den schwersten Stunden immer für sie da gewesen, habe sie aufgebaut und ihr Mut gemacht. Die Überraschung ist Katharina geglückt. Und für kurze Zeit ­waren ihre Sorgen weit weg.