«BLICK erfüllt Wünsche» :  Ein starkes Team!

Das Steinhuder Meer liegt im Nordwesten Deutschlands – und ist eigentlich ein grosser, flacher See. Dorthin zurückzukehren, das wünschte sich Ernesto (5) aus Meinisberg BE ganz fest. Jetzt ging sein Traum in Erfüllung. Dank BLICK verbrachte er mit seinem Vater Daniel Zahnd (41) zwei gross­artige Wochen mit Surfen.

Seit dem Tod der Mutter kümmert sich Zahnd allein um den Sohn: «Es ist nicht immer einfach, wir haben eine schwere Zeit hinter uns.» Letzte Weihnachten bekam Ernesto von seinem Grosi einen Reisekoffer geschenkt. «Von da an wollte er immer packen und verreisen.»

Ernesto wollte an den See

Das Ziel war klar: Ernesto wollte an den See in der Nähe von Hannover (D). Den kannte er von früher, sein Vater Daniel hatte dort als Surflehrer gearbeitet. «Ich hätte ihm den Wunsch gerne erfüllt», sagt dieser, «leider sind meine finan­ziellen Mittel sehr eingeschränkt.»

Seit einer schweren Operation ist Zahnd arbeitsunfähig. So wandte er sich an «BLICK erfüllt Wünsche». Zu Zahnds Verblüffung sah dies auch ein alter Schulfreund – und bot prompt an, die Kosten für die Ferien zu übernehmen.

Sie bleiben für Vater und Sohn unvergesslich: «Wir hatten grossen Spass. Und waren für einmal unbeschwert.»

