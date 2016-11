Wo geht der Samichlaus surfen? :  11 der verrücktesten Weihnachts-Traditionen weltweit

1. Venezuela

In Caracas, der Hauptstadt von Venezuela, werden an Heiligabend die Strassen für Autos gesperrt, damit die Menschen zu Massen auf Rollschuhen fahren können.

2. Irland

Die Iren sind wirklich irr. Denn zu Weihnachten gehen sie am liebsten schwimmen. Überall auf der irischen Insel gehen tausende abgehärtete Verrückte am Weihnachtstag ans Meer und stürzen sich dann in die Wellen.

3. Tschechien

Ledige Frauen in Tschechien üben an Weihnachten einen äusserst skurillen Brauch aus. Um heraus zu finden, ob sie das nächste Jahr heiraten werden, gehen sie aus dem Haus und werfen ihren Schuh über die Schulter. Wenn der Schuh mit dem Absatz zur Tür zeigt, bleiben sie definitiv Single - wenn die Spitze zur Tür zeigt, werden sie heiraten.

4. Wales

Zwischen Weihnachten und Silvester geht in Wales «Mari Lwyd» von Tür zu Tür. «Mari Lwyd» ist eine mit einem Leinentuch verborgene Person, die einen Pferdeschädel auf dem Kopf trägt. Klopft «Mari Lwyd» an deine Tür, muss man sie mit einem Lied verscheuchen, doch das Pferd kontert ebenfalls mit einem Liedchen. So geht das dann Schlag um Schlag, bis einer verliert. Sollte der Hausbesitzer verlieren, wird die Gruppe um das Pferd ins Haus zum Essen eingeladen.

5. Norwegen

In Norwegen werden an Heiligabend alle Besen und ähnliche Putzutensilien versteckt. Gemäss alten Aberglauben erscheinen an Heiligabend Hexen und andere böse Geister, um auf den Besen davon zu fliegen.

6. Japan

Während in der Schweiz das traditionelle Weihnachtsessen meist aus Fondue Chinoise besteht, geht man in Japan am liebsten ins Fast-Food Restaurant «Kentucky Fried Chicken». Es ist so beliebt, dass man eine Tischreservation für Weihnachten braucht.

7. Slowakei

In der Slowakei eröffnet das Familienoberhaupt das Weihnachtsessen in einer etwas merkwürdigen Art. Er oder sie nimmt einen «Lokše» (eine Art Pfannkuchen mit Mohn) und wirft in zur Decke. Je mehr an der Decke übrig bleibt, desto besser wird das nächste Jahr.

8. Österreich

Ähnlich wie bei uns, feiert man in unserem Nachbarland Österreich am 6. Dezember den Samichlaus. Dieser wird jedoch nicht vom etwas albernen Schmutzli begleitet, sondern von einem ungeheuer aus der Hölle. Der Krampus ist ein Dämon der Kinder durch die Strassen jagt.

9. Katalonien

Wie in vielen anderen Ländern, wird auch in Spanien eine Weihnachtskrippe aufgestellt. Neben Maria, Josef und dem Jesuskind, kommt allerdings noch eine weitere Figur zur Geltung. Der «Caganer», auf gut Deutsch «Scheisser», ist eine meist männliche Figur mit runtergezogenen Hosen, welche wie der Name sagt, ein grosses Geschäft macht. Der «Caganer» erfreut sich enormer Beliebtheit, vor allem wenn es sich um eine Karikatur eines Prominenten handelt.

10. Russland

In Russland feiert man Weihnachten nicht am 25. Dezember, sondern am 7. Januar. Der Grund dafür ist, dass Russland den alten «Julianischen» Kalender für religiöse Feiertage gebraucht.

11. Australien

In Europa und Amerika verbindet man Weihnachten mit Schnee, heisser Schokolade und Guetzli. Auf der anderen Seite der Welt in Australien ist im Dezember jedoch Sommerzeit und keine der genannten Dinge ist dort aufzufinden. Im Gegenteil, es ist üblich, dass der Samichlaus auf dem Surfbrett gesehen wird.