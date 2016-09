Traumwetter zum Herbst-Beginn :  Der Sommer gibt ein Comeback!

Pünktlich zum astronomischen Herbstanfang am 22. September schaut der Sommer nochmals kurz vorbei. Von morgen bis Sonntag sind dank einem Hochdruckgebiet über Europa angenehm warme Temperaturen und viel Sonnenschein zu erwarten.

In der Nordwestschweiz werden vielerorts Temperaturen über 20 Grad erwartet, im Wallis sogar bis zu 25 Grad. Auch die Sonne versteckt sich an den kommenden Tagen nur gelegentlich hinter aufziehenden Schleierwolken. Ein perfekter Altweibersommer also.

«Es sind mindestens vier sehr schöne Tage zu erwarten», sagt Nicola Möckli von Meteonews zu BLICK. Und vielleicht geht es danach noch weiter mit der Herrlichkeit. Laut Möckli ist noch nicht sicher, dass am Montag tatsächlich eine Störung kommt.

Trotz Sonnenschein und Wärme, Herbstgefühle kommen in den nächsten Tagen trotzdem auf. Am Morgen ist es jeweils neblig und kühl, bevor dann am Nachmittag die warme Sonne komme, so Möckli weiter.

Es lohnt sich also dieses Wochenende die letzten Sommeraktivitäten zu geniessen, denn danach verabschiedet sich die warme Jahreszeit wahrscheinlich endgültig für dieses Jahr. (vac)