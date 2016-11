Höhere Temperaturen :  Es wird wieder wärmer!

Ab morgen wird es auf allen Höhenlagen wieder wärmer. Schuld daran ist zum einen eine mildere Luft in der Höhe sowie ein Südwestwind, der gleichzeitig das Flachland erwärmt.

Bis am Freitag kann es also Temperaturen im zweistelligen Bereich geben. Die Nullgradgrenze klettert morgen bereits auf 2500 Meter zurück. Lediglich am Samstag sorgt eine Kaltfront für kurzweilige Abkühlung in den Bergen: Die Schneefallgrenze sinkt dann auf unter 1000 Meter.

Zu früh gefreut

Doch bereits am Sonntag wird es wieder milder, so dass die Nullgradgrenze zu Wochenbeginn auf rund 3000 Meter zurückgedrängt wird. In den Alptälern kann das Thermometer dank dem Föhn sogar auf über 15 Grad ansteigen.

Diese Aussichten sind kein gutes Zeichen für den Schnee der letzten Woche. (vac)