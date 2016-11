Somikon 360°-Kamera im Test :  Volles Paket für virtuelle Einsteiger

Die erste Überraschung gibts beim Auspacken: Die schwarze, schlichte Kamera kommt gleich mit einem kleinen Stativ. Der Tripod ist biegbar und hat uns beim Filmen mehrmals gute Dienste erwiesen. Denn die sonst üblichen Mini-Halterungen verführen einen, die 360-Grad-Kameras auf den Boden zu stellen. Was von der Optik her aber meist etwas komisch aussieht.

Bei der Somikon kann man die Stativbeine um ein Geländer wickeln. Oder, wie im Testvideo geschehen, einen Koffer als Stativ nutzen. Gerade für den schnellen Einsatz hat man so Vorteile. Auf die Kamera klicken und loslegen. Die Bedienelemente sind vorhanden, das Menü wird auf einem kleinen Display angezeigt.

Nicht ganz so schnell ist leider die Verbindung mit dem Smartphone. Sie erfolgt via WLAN, was jedes Mal etwas Zeit braucht - manchmal auch etwas manuelle Konfiguration. Danach kann die Kamera das Bild live auf den Handybildschirm streamen, man kann auch gleich direkt verschiedene Bildvarianten anschauen. Ein normales 360-Grad-Video etwa, aber auch die «Tiny Planet»-Kugelansicht.

Live-Bild direkt in eine VR-Brille

Als Besonderheit kann man auch gleich die Stereo-Ansicht für VR-Brillen einschalten und so ein Live-Bild direkt in einem Cardboard oder einer anderen Brille anschauen.

Der Akku hält rund 70 Minuten, das reicht gut für den Alltag. In rund vier Stunden ist er aufgeladen. Abgespeichert werden die Bilder auf der SD-Speicherkarte. Mit einem Klick kann man sie dann aufs Handy übertragen und etwa auf Social-Media-Plattformen laden oder als Video-File exportieren.

Die Auflösung der zwei 4-Megapixel-Sensoren ist nicht überragend. 1920 x 960 Pixel bei 30 Bildern pro Sekunde für Videos, 3008 x 1502 Pixel für Fotos. Das reicht gut für Online-Kanäle oder das Smartphone, auf grösseren Bildschirmen oder guten VR-Brillen wirkt das Bild etwas pixelig.

Aber eben, die Kamera kostet auch nur knapp 260 Franken bei Pearl.ch. Zu diesem Einsteigerpreis kann man keine Profi-Qualität erwarten. Die Somikon ist ganz klar ein Einsteiger-Gerät, das gut funktioniert und dem Benutzer zeigt, was alles in der VR-Welt möglich ist.