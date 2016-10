«So was ist in der Schweiz unvorstellbar» :  Ein Lehrer unterrichtet 90 Schüler

Der Schulalltag im tansanischen Dorf Songambele könnte nicht anders sein. Es gibt zwar Lehrer, Schulzimmer und einen Pausenhof – ganz so wie wir es uns von Schweizer Schulen gewohnt sind. Und trotzdem ist alles anders. Jeden Morgen versammeln sich die Kinder auf dem Pausenhof und singen gemeinsam die Landeshymne Tansanias und das Lied ihrer Schule.

Es gibt nur wenige Schulzimmer und Lehrer, aber 900 Schüler. Eine Lehrerin unterrichtet deshalb bis zu 100 Schüler in einem einzigen Schulzimmer.

Kein Snapchat und Pokémon

Vor dem Unterricht muss der Lehrer keine Smartphones einsammeln, weil sich die Kids mit Snapchat und Pokémon ablenken könnten. Denn niemand hat Smartphone.

Auch der Lehrer nicht. Unterrichtet wird nicht perfekt ausgerüsteten Schulzimmern mit Beamer, Tablet und Laptop. Trotzdem bereitet der Unterricht den Kindern in Afrika Freude und der Schulbesuch ist für sie ein Highlight. «Nach wie vor behalten viele Eltern ihre Kinder zu Hause, damit sie im Haushalt oder auf dem Feld mithelfen», erklärt uns Robert Rutaihwa, Direkter der Primarschule in Songambele. «Die Kinder sind dankbar und wollen etwas lernen. Und nach der Schule wird immer Fussball gespielt», so Rotaihwa weiter.

Mit BlickVR nach Tansania reisen

Man kann sich nur schwer vorstellen, wie sich ein Schultag in Afrika abspielt. Die Stiftung Kinderdorf Pestalozzi hat in Zusammenarbeit mit der Zürcher Agentur Bandara den Virtual-Reality- Film «Tansania360 – Ezekiels Traum» produziert. Dank der BlickVR-App können sie den Film mit ihrem Smartphone schauen und in die Welt des 11-jährigen Ezekiel aus Songambele eintauchen. Sie frühstücken mit ihm, begleiten ihn auf dem Schulweg und sitzen im gleichen Klassenzimmer mit Ezekiel.