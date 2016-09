Neues «Virtual Reality»-Video :  Erleben Sie die höchste Rutschbahn der Welt!

Hoch über Los Angeles, 310 Meter über den Strassenschluchten: Wir sind auf dem Dach des US Bank Tower. Hier befindet sich ein Helikopterlandeplatz, der nur für Notfälle gebaut wurde. Jedes Hochhaus in Los Angeles muss über einen solchen verfügen. Wegen der hohen Erdbebengefahr Kaliforniens erliess die Stadtverwaltung dieses Gesetz, damit die Menschen über den Luftweg evakuiert werden können. Die Zahl zwölf, die den Landeplatz ziert, bedeutet die Dach-Tragkraft in 1000 Pfund, damit der Helipilot weiss, ob er dort überhaupt landen darf.

Seit diesem Sommer ist der US Bank Tower eine echte Touristenattraktion. Vom 71. Stockwerk aus können die Besucher auf einer an der Fassade angebrachten Glasrutschbahn einen Stock tiefer rutschen. Dabei fühlt man sich, als ob man hoch über der Skyline von Los Angeles fliegen würde.

Ist die atemberaubende Rutschpartie überstanden, geniesst man einen tollen Rundum-Ausblick, von Santa Monica bis zu den Hollywood Hügeln und über die Grossstadt – so weit das Auge reicht.

