In diesen Fällen bringen sie es richtig :  Darum machen 360-Grad-Videos rundum glücklich

1. Live und aktiv dabei

Egal ob man nun ein 360-Grad-Foto auf dem Computer anschaut oder ein Rundum-Video auf einer Virtual-Reality-Brille, immer ist das Erlebnis eindrücklicher als bei einer normalen Aufnahme. Da man sich umschauen kann, fühlt man sich, als wäre man direkt live dabei. Besonders intensiv ist natürlich das Erlebnis mit einer Brille wie der Samsung Gear VR. Man sitzt auch nicht nur passiv vor einem Schirm, sondern entscheidet selber, welchen Blickwinkel man wählt.

2. Einmalige Erlebnisse für jedermann

Einmal im Cockpit eines Kampfflugzeugs sitzen. Oder die höchste Rutschbahn der Welt heruntersausen. Oder eine Runde mit einem Töff-Rennfahrer drehen. Nicht jeder hat die Gelegenheit, so etwas persönlich zu erleben. Ein 360-Grad-Video ist ein würdiger Ersatz dafür. Und ein wenig Nervenkitzel kommt garantiert auf, wenn man sich etwa virtuell für den wilden Ritt mit dem Wingsuit aus dem Flugzeug stürzt.

3. Blick hinter, neben und vor die Kulissen

360 Grad bedeutet die totale Rundumsicht. Der Betrachter kann sich überall umschauen, als ob er selber dabei wäre. Das gibt einen authentischen Einblick, weil man eben nicht nur das sehen kann, was der Kameramann filmt, sondern jedes Detail der Umgebung. Wieder und wieder aus anderem Blickwinkel.

4. Virtuelle Welten wie echt

Vom Computer generierte Welten wirken in der 360-Grad-Optik viel echter - etwa in den neuartigen VR-Games. Auch hier fühlt man sich nicht mehr als Spieler, der vor einem Bildschirm sitzt, sondern ist mittendrin im Geschehen. Da kann es leicht passieren, dass man kurze Zeit vergisst, dass man sich nur in einer virtuellen Welt befindet.

5. Mitmachen leicht gemacht

Dank neuster Kameratechnik können nicht nur Profis 360-Grad-Videos drehen, sondern jeder, der auch ein Handy im Griff hat. Knopf drücken reicht, die komplizierte Berechnung des Rundum-Bildes aus zwei Kameralinsen übernimmt die Software. Einsteigerkameras gibts schon für ein paar hundert Franken, beispielsweise die Samsung Gear 360.

6. Technik für die Zukunft

Der 360-Grad-Boom hat gerade erst begonnen. Etwa im Tourismus sind die Möglichkeiten fast unbeschränkt. Ein Hotel, das statt geschönter Bilder ehrliche 360-Grad-Aufnahmen von Zimmern oder der Umgebung auf seine Webseite stellt, gewinnt an Glaubwürdigkeit. Weil sich darauf viel weniger verbergen lässt. Spannend auch die diversen Hollywood-Projekte, die zumindest kürzere Filme in 360-Grad-Ausführung planen.