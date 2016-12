Haute Couture als Rundum-Erlebnis :  Dior macht den Laufsteg zum Garten der Lüste

Die Models und Kollektionen auf dem Laufsteg sind das eine, die Promis in der Front Row das andere. Gerade an der Fashion Show Paris tummeln sich in der ersten Reihe die Schönen und Reichen. Christian Dior nahm die Zuschauer an der Präsentation der Herbst-Winter-Kollektion 2015/2016 auf eine 360-Grad-Fashion-Reise mit.

Creative Director Raf Simons inszenierte die Haute-Couture-Show unter dem Motto «Garten der Lüste». «Ich fand die Idee der verbotenen Frucht und was das heute bedeutet packend. Reinheit und Unschuld auf der einen, Luxus und Dekadenz auf der anderen Seite.»

Simons liess sich von mittelalterlichen Themen und Motiven inspirieren, präsentiert auf einem lila Catwalk – und topmodern inszeniert. Die 360-Grad-Technik lässt Zuschauer die Mode – und die Gäste – erleben, als wären sie dabei.