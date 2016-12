360 Your Story :  Über 300 Mal rundum begeistert

Die Jury vom Filmwettbewerb 360 Your Story hat die Qual der Wahl: 307 gute Ideen, nur drei kann sie auswählen. «Wir sind überwältigt von der riesigen Resonanz auf unseren Wettbewerb. Damit hatten wir alle im Vorfeld nicht gerechnet. », sagt Jury-Mitglied Sebastian Pfotenhauer, Head of Video Blick-Gruppe.

Sein Jury-Kollege Florian Beck, Gründer der Werbeagentur Sir Mary, fügt an: «Von Quantität kommt Qualität. Dank der sehr vielen Einsendungen gab es auch einige Teilnehmer mit sehr interessanten, ambitionierten und manchmal bis ins letzte Detail gestoryboardete Ideen.»

Jetzt geht es darum, dass aus die Ideen realisiert werden können: Die Umsetzung der 3 besten 360°-Vorschläge werden mit je Fr. 10’000.– und kompletten 360° Film-Equipments von Samsung unterstützt.

Was Sebastian Pfotenhauer am Erfolg von 360 Your Story am meisten freut: «Die mehr als 300 Einreichungen aus allen Ecken der Schweiz beweisen letztlich auch, dass das Thema Virtual Reality bei unseren Usern angekommen - und mehr als nur ein kurzlebiger Hype ist.»