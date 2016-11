360-Grad-Videos :  So gibts rundum gelungene Weihnachten

Die ganze Familie ist endlich wieder einmal beisammen, am Christbaum flackern die Kerzen, der Tisch ist feierlich gedeckt, das Festtagsmenu lässt einem das Wasser im Mund zusammenlaufen. Es ist die schönste Zeit des Jahres, endlich hat man wieder Zeit für seine Liebsten. Und was gibt es schöneres als vor Freude leuchtende Kinderaugen?

Mit 360-Grad-Videos kann man diese festliche Stimmung perfekt festhalten. Und die Eltern können ihren Kindern später zeigen, wie sie ihre ersten Geschenke auspacken. Das Rascheln des Papiers, das Knistern der Verpackung, die Überraschung - mit einer Virtual-Reality-Brille kann man Weihnachten immer wieder erleben, als wäre man gerade dabei.

Und das Ganze ist erst noch kinderleicht. Einfach ein Knopfdruck auf die 360-Grad-Kamera und die Erinnerungen sind für immer festgehalten. Tipp: Die Aufnahmen werden am besten, wenn die Kamera auf einer Höhe von einem Meter oder mehr platziert - etwa auf einem Stativ. Und man sollte nicht zu dicht davor stehen.

Am besten bei einer Schneeballschlacht nach dem Weihnachtsessen testen. Das macht wach nach dem üppigen Mahl - und beim Anschauen schmerzen dann auch die Treffer nicht mehr. Es bleiben nur die Erinnerungen an ein frohes Fest. Die man dank 360-Grad-Videos nochmals richtig geniessen kann. Weihnachten, wann immer man will.