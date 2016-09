Halbnackte Russinnen und kreative Türken :  Das sind die Webhits der Woche

Sie stehen halbnackt am Strassenrand und fragen Autofahrer nach Geld. Wer jetzt aber denkt, diese Russinen seien im horizontalen Gewerbe tätig, irrt gewaltig. So suchen sie nämlich nach der grossen Liebe.

http://video.blick.ch/NubesPlayer/index.html?cID=51&aID=52&pID=73227&autostart=false&themeColor=d6081c&embed=1&configUrl=http://f.blick.ch/resources/BLICK_20160916-1/ver1-0/js/xtendxIframeStats.js?adtechWebPrerollID=5906866&adtechWebPostrollID=5906867&includePath=/video/viral/&language=de&quality=40&hideHD=true&progressiveDownload=true&amf=0&useNative=false&sendEvents=true>MID=GTM-PMZ3CX nächstes Video in 5 Sekunden abbrechen share share share share So suchen diese Russinnen nach der grossen Liebe

Ein scheinbar gewöhnlicher BMW verwandelt sich auf Knopfdruck in einen Transformer. Dahinter steckt kein Computertrick, sondern klassische Ingenieurskunst.

http://video.blick.ch/NubesPlayer/index.html?cID=51&aID=276&pID=73286&autostart=false&themeColor=d6081c&embed=1&configUrl=http://f.blick.ch/resources/BLICK_20160916-1/ver1-0/js/xtendxIframeStats.js?adtechWebPrerollID=5906866&adtechWebPostrollID=5906867&includePath=/video/viral/&language=de&quality=40&hideHD=true&progressiveDownload=true&amf=0&useNative=false&sendEvents=true>MID=GTM-PMZ3CX nächstes Video in 5 Sekunden abbrechen share share share share Optimus Prime kommt aus Ankara

Der 12-Jährige Riley durfte in Las Vegas in einer Kunstflugmaschine fliegen. Todesmutig steigt er in den Flieger - nur zwei Umdrehungen später wird er ohnmächtig.

http://video.blick.ch/NubesPlayer/index.html?cID=51&aID=52&pID=73341&autostart=false&themeColor=d6081c&embed=1&configUrl=http://f.blick.ch/resources/BLICK_20160916-1/ver1-0/js/xtendxIframeStats.js?adtechWebPrerollID=5906866&adtechWebPostrollID=5906867&includePath=/video/viral/&language=de&quality=40&hideHD=true&progressiveDownload=true&amf=0&useNative=false&sendEvents=true>MID=GTM-PMZ3CX nächstes Video in 5 Sekunden abbrechen share share share share Junge fliegt sich ohnmächtig

Ein Biker legt auf einer öffentlichen Strasse ein sogenanntes «Burnout» hin — und geniesst die Aufmerksamkeit. Doch leider hat auch eine Polizeistreife die Show mitbekommen und nimmt gleich die Verfolgung des Verkehrssünders auf.