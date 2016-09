Ein Traum-Tor und ein Albtraum-Bad :  Das sind die Webhits der Woche

In einem High-School-Fussballspiel in den USA kommt es zu einer spektakulären Szene. Der Stürmer wird vom gegnerischen Torhüter abgeräumt, rettet sich mit einer akrobatischen Einlage und trifft ins leere Tor.

Die Amerikanerin Tiffany Baze ist Make-up-Künstlerin. Ihre Spezialität sind täuschend echte, gruselige Kreationen, die aus einem Horrorfilm stammen könnten. Dafür benutzt sie bis auf Latex und Kunstblut ausschliesslich Haushaltsutensilien.

Mehmed Dresevic (24) ist der grosse Star bei der Drittliga-Partie zwischen Norrby IF und Tvaakers IF. Für seine Mannschaft (Norrby IF) erzielt der Schwede einen Hattrick und zeigt seine Freude mit einem innovativen Torjubel. Nicht ganz so erfreut über diese Aktion zeigt sich der Scheidsrichter.

Cemre Candar ist Youtuber und etwas verrückt. Weshalb sonst würde er in eine Badewanne voller Chilisauce tauchen!