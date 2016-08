Eine übermütige Porschefahrerin und ein Bentley fahrender Selfmade-Millionär :  Das sind die Webhits der Woche

Robert Mfune besitzt vor seinem 20. Geburtstag die erste Million. Durch einen Nebenjob lernte er das Finanzgeschäft kennen und stieg bald darauf erfolgreich in das Gewerbe ein. Den Reichtum stellt er gern zur Schau. Sein größter Stolz: Ein vergoldeter Bentley.

Dicke Luft bei Manchester City? Bilder aus dem Abschlusstraining vor dem Champions League-Spiel gegen Steaua Bukarest zeigen, wie sich Pep Guardiola und Joe Hart zoffen.

Auf einer engen Landstrasse in Australien wagt eine Porschefahrerin ein riskantes Überholmanöver. Nur knapp kann sie dem Gegenverkehr ausweichen und eine Frontalkollision vermeiden.

Neben seiner insgesamt neunten Goldmedaille an Olympia feiert Sprintkönig Usain Bolt am Sonntag auch gleich noch seinen 30. Geburtstag. Dabei lässt es der Jamaikaner in einem Club in Rio ordentlich krachen.