Ein dreister Grabscher und starker Helikopter :  Das sind die Webhits der Woche

Ein Video aus einem chinesischen Restaurant zeigt, wie einer der Gäste der Kellnerin in den Ausschnitt greift — offenbar mit Zustimmung und aktiver Unterstützung der Kellnerin.

Der Sikorsky CH-53E ist ein Schwerlasthubschrauber. Er kommt zum Einsatz, wenn grosse und schwere Güter schnell transportiert werden müssen.

Ein Überwachungsvideo aus einem Markt zeigt, wie ein Mann kurzerhand einer jungen Frau an den Po fasst. Diese wehrt sich aber, sodass der Grabscher schnurstracks seine Strafe bekommt.

Dieser Mann muss dringend pinkeln. Also stoppt er kurz und erledigt sein Geschäft am Wegrand. Sein Pech: Er hat vergessen, die Handbremse in seinem Auto anzuziehen. Als er seinen Fehler bemerkt, kommt jeder Versuch zu spät.

Ein 84-jähriger Mann hat in Chile einen Dieb mit einem Karate ähnlichen Fusstritt kurzzeitig an der Flucht gehindert. Das Video einer Überwachungskamera zeigt die beeindruckenden Kick-Künste des Rentners.