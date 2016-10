Schweizer Video geht viral :  Das teuerste Feuerzeug der Welt

Was tut man, wenn man kein Feuerzeug zur Hand hat, dafür einen McLaren 12C? Man zündet die Zigarette mit dem flammenden Auspuff an, ist doch logisch. Getan hat das eine Gruppe von Männern mit ihren in der Schweiz zugelassenen Karren in Monaco – und ein Video davon auf Youtube geladen.

Die Aufnahme macht gerade auf dem Portal Reddit die Runde, wo sie schon über 100 mal kommentiert wurde. Der Tenor ist nicht allzu positiv. «Oh, reich und nutzlos sein. Das ist mein Traum», kommentiert ein User. «Diese Leute verdienen diese Autos nicht. Ich sterbe ein bisschen innerlich, wenn ich das sehe», schreibt ein anderer.