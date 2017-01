Vandalen sprengten Oliver Steffens Briefkasten :  «Bombenstart ins 2017»

Dass es an Silvester auch mal knallt, ist selbstverständlich. Man kann es aber auch übertreiben. Oliver Steffen (39) wurde in der Nacht auf den 1. Januar zum Opfer von Vandalen, die seinen Briefkasten in die Luft sprengten. Auf Facebook postete der «TeleZüri»-Moderator ein Bild davon und appelliert an die Täter: «Danke für den Schaden und die Umtriebe. Grösse hat, wer sich nach einem solchen Seich meldet und die Konsequenzen trägt.»

«Ein Charakterlump sondergleichen»

In den Kommentaren solidarisieren sich die User mit Steffen. «So was ist traurig! Trotzdem Happy New Year», schreibt jemand. Ein anderer User findet: «Das ist aber ein Charakterlump sondergleichen! Gottlob ist Dir nichts passiert!» Steffen selbst hat während des Knalls tief geschlafen und den Schaden erst am nächsten Morgen bemerkt.

Wenigstens seinen Humor hat der Moderator nicht verloren, denn für ihn ist der explodierte Briefkasten ein «Bombenstart ins 2017». Auch gegenüber BLICK reagiert der Moderator mit einem Augenzwinkern: «Wenn sich die Täter entschuldigen, ist die Sache für mich gegessen. Aber bitte nicht schriftlich, schliesslich ist mein Briefkasten futsch.» (klm)