Seit 2008 gehörte Irene Fischer (†64) gemeinsam mit ihrer Tochter Beate (34) zum festen Bestandteil der RTL-Kuppelshow «Schwiegertochter gesucht». Gestern der Schock: Die Mutter ist in der Nacht vom 10. auf den 11. Januar verstorben.

Trauergottesdienst am Dienstag

Jetzt ist die Todesursache bekannt: Gemäss «Bild» starb Irene Fischer an einer Lungenentzündung. Für sie wird am kommenden Dienstag ein Trauergottesdienst in der Pfarrkirche ihres Wohnorts Grainet (Bayern) stattfinden. «Wir freuen uns über jeden, der kommt und für sie betet», sagt Pfarrer Michael Gnan zu «Bild».



Dauer-Single Beate leidet unter dem Verlust ihrer Mutter. «Ich bin unendlich traurig, und mir fehlen die Worte», sagte sie gestern zu RTL. Irenes Witwer und Beates Vater Gerd hatte sich noch ein langes, glückliches Leben mit seiner Frau erhofft. «Ich wünschte uns, dass wir noch viele Jahre gemeinsam unsere Fahrt machen können und unser Boot der Liebe auch weiterhin den Stürmen des Lebens widersteht und das Licht des Lebens uns den richtigen Weg zeigt. Leider wurde mir dieser Wunsch nicht mehr erfüllt.» (kad)