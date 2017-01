Die Dschungelcamper fangen an zu nörgeln und zicken rum: Am vierten Tag im australischen Busch wurden die beiden Teams «Snake Rock» und «Base Camp» zusammengelegt. Dass das ehemalige «Snake Rock»-Team neue T-Shirts erhalten hat, damit alle gleich aussehen, passte den anderen Kandidaten nicht. Sie drohten zu streiken, wenn sie nicht auch neue Shirts erhielten.

«Damit ist die Sache beendet»

Marc Terenzi (38), Markus Majowski (52), Sarah Joelle Jahnel (27), Gina-Lisa Lohfink (30), Nicole Mieth (26) und Honey (34) hatten keine Lust, ihre stinkenden, nassen Klamotten behalten zu müssen. Besonders Majowski fand es daneben, benachteiligt zu werden, und drohte: «Ihr könnt auch darauf warten, dass sechs Leute streiken. Und damit ist die Diskussion beendet.»

Marc Terenzi verlangte Strumpfhosen

Der Sender ging nicht weiter auf die Forderung nach frischen Handtüchern und T-Shirts ein. Für Verwirrung sorgte Marc Terenzis Forderung nach «Handtüchern und Strumpfhosen» – warum er eine Strumpfhose benötigt, bleibt ein Rätsel. Wahrscheinlicher ist, dass der Amerikaner etwas falsch verstanden hat. Das Team fügte sich seinem Schicksal schliesslich und muss weiterhin mit müffelnden Klamotten leben.

Hanka hat Angst vor fremden Menschen

Die Zusammenlegung der Teams sorgte nicht nur für Motz-Alarm. TV-Maklerin Hanka Rackwitz (47), die seit zwanzig Jahren an Zwangsstörungen leidet, hat Mühe, Kontakt zu fremden Menschen aufzunehmen: «Jetzt muss ich allen wieder alles erklären, mit meinen Macken und Zwängen. Die sind bestimmt nicht so verständnisvoll – also sicher viele, aber alle?», grübelte sie. Besonders traurig für sie: Am «Snake Rock» musste sie sich noch von ihren Freunden – drei Vögeln und einer Libelle – verabschieden.

Kader rief: «Ich kündige!»

Besonders schlechte Laune hatte gestern Reality-Trash-Queen Kader Loth (44), die zum dritten Mal eine Dschungelprüfung absolvieren musste. Immerhin versagte sie beim Spiel «Der grosse Preis von Murwillumbah» nicht alleine: Kader trat im Parcours mit Malle-Jens (47) und Florian Wess (36) gegen Sarah Joelle, Marc und Markus an – und holte mit ihrer Gruppe null Sterne. Florian kritisierte Kaders Fahrkünste: «Das Vorurteil, dass Frauen eventuell schlechtere Autofahrer sein könnten, ist mir hier bestätigt worden.»

Kader bekam zum Schluss noch eine Hiobsbotschaft: Sie muss heute erneut zu einer Dschungelprüfung. Ein Albtraum für das Busenwunder. Sie verschwand in ihrer Hängematte und rief: «Ich kündige!» (kad)

