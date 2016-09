Schweizer Naturkosmetik-Flop bei «Die Höhle der Löwen» :  Sie kann sich den Erfolg abschminken

In der dritten Staffel von «Die Höhle der Löwen» wollte die gebürtige Berlinerin Hendrike Grubert (37), die vor acht Jahren in die Schweiz auswanderte, die Investoren mit den Produkten ihrer Naturkosmetiklinie «PonyHütchen» überzeugen. «Ich habe die Sendung mit meiner Familie und Freunden geschaut», so Grubert gegenüber BLICK.

Doch die «Löwen» fuhren ihre Krallen aus und nahmen die Unternehmerin ordentlich auseinander. Da half es auch nichts, dass Grubert einen Löffel ihrer eigenen Deocreme verzehrte, um zu beweisen, wie bio ihre Produkte tatsächlich sind.

Nachdem Grubert widerwillig ihre Gewinnmarge verriet, sagte sie noch, dass ihre Produkte weder bio-zertifiziert, noch dermatologisch getestet sind. Ein K.o.-Kriterium für die «Löwen». «Das finde ich fahrlässig. Das kann man nicht machen», so Investorin Judith Williams.

Grubert gegenüber BLICK: «Die vorgestellten Produkten durchlaufen eine Sicherheitsbewertung, die deren Unbedenklichkeit bestätigt.» Das habe sie in der Sendung auch ausführlich erklärt – gezeigt wurde es nicht.

«PonyHütchen» trendete auf Twitter

Obwohl keiner der «Löwen» in «PonyHütchen» investieren wollte, sieht Grubert ihre Teilnahme an der Sendung positiv. «Die Aufzeichnung ist schon ein halbes Jahr her. Ich wusste worauf ich mich einlasse.» Inzwischen besteht die Naturkosmetik-Firma aus einem sechsköpfigen Team. «Gestern war meine Firma sogar unter den zehn besten Twitter-Trends!»

Stolz berichtet Grubert, die «PonyHütchen» mit einem Starkapital von 200 Franken gründete: «Wenn mir der nötige Biss fehlen würde, dann hätte ich es mit zwei Kindern nicht bis hierher geschafft!»