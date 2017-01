Mehr Streit mit neuer Regel :  Jetzt bekommt das Dschungelcamp zwei Chefs

In wenigen Stunden beginnt die elfte Staffel des RTL-Dschungelcamps. Ob die Promi-Truppe sich bereits zu Beginn des Australien-Abenteuers in die Haare kriegt? Die Wahrscheinlichkeit ist gross, denn die Camper erwartet eine neue Regel. In der diesjährigen Staffel müssen die Promis selbst zwei Teams zusammenstellen. In der ersten Folge werden zwei Personen bestimmt. Der eine ist Chef des Hauptcamps, der andere Chef am Schlangenfelsen, dem zweiten Lagerfeuer.

Noch mehr Quote?

Abwechselnd wählen sie schliesslich die anderen zehn Kandidaten in ihr Team. Mit der neuen Regel will RTL laut «Bild» für Konflikte in der Gruppe sorgen. Damit sind wohl auch die ersten Reibereien programmiert – und die jagen die Quoten bestimmt in die Höhe… (kad)

«Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!» startet heute um 21.15 Uhr.