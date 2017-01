Kreditkarten, Promi-Partys und Herzschmerz :  «Rich Kids Of Beverly Hills» erobern das deutsche TV

Sie führen ein Leben, von dem andere nur träumen können: Designerin Dorothy Wang (28), Bloggerin Morgan Stewart (28), Luxus-Immobilienmakler Brendan Fitzpatrick (28) und Promi-Sohn EJ Johnson (24) wurden steinreich geboren und mussten sich noch nie Sorgen um ihre Finanzen machen. Mit der US-Reality-Serie «Rich Kids Of Beverly Hills» erobern sie nun auch das deutschsprachige Fernsehen.

In der TV-Sendung werden die jungen Millionärs-Sprosse von den Kameras in ihrem glamourösen Alltag begleitet. Der dreht sich vor allem um Luxus, wilde Promi-Partys, schwarze Kreditkarten, Shopping-Ausflüge und makellose Selfies. Doch die perfekte Fassade täuscht – denn auch Millionärskinder leiden mal unter Herzschmerz und Lebenskrisen.

«Spar Wasser. Trink Champagner.»

Die «Rich Kids Of Beverly Hills» ist eine moderne Version des beliebten Instagram-Accounts «Rich Kids of Instagram», auf dem Millionärs-Erben weltweit ihren Reichtum zur Schau stellen. So findet man auf der Facebookseite der TV-Sendung etwa Weisheiten wie «Wenn du nicht weisst, was du nehmen sollst, kauf einfach alles», «Spar Wasser. Trink Champagner» und «Du musst zu Hause einen Thron haben». Tja, Millionärs-Spross müsste man sein...

