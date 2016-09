Der neue 3+ Bachelor Janosch Nietlispach im BLICK-Interview

Der neue Schweizer Bachelor ist Kickbox-Weltmeister und als Besitzer eines Crossfit-Centers in Luzern bereits Jungunternehmer. Janosch Nietlispach (27) über:

Die Liebessuche im TV

Probleme, Frauen kennenzulernen, hatte ich nie. Die Richtige war bislang einfach nicht dabei. Wenn man wie bei den Dreharbeiten zum «Bachelor» sechs Wochen Energie in eine Frau investieren kann, kommt dabei mehr heraus als bei einem Flirt in einer Bar. Jetzt bin ich verliebt und in einer festen Beziehung mit der Gewinnerin.

Das letzte Mal Sex

Hatte ich am Sonntagmorgen. Mit meiner Freundin.

Mein erstes Mal

Hatte ich relativ früh, mit 15.

Das Single-Leben

Klar, ich habe meine Freiheit genossen. Ich zähle meine Eroberungen nicht, aber es waren bestimmt mehr als 20. Feste Freundinnen hatte ich drei.

Die Traumfrau

Auf die Haare achte ich als Erstes. Gepflegt und lang sollen sie sein. Aber am Körper soll sie bitte keine Härchen haben, ich stehe auf rasierte Ladys. Meine Traumfrau? Melanie Winiger. Sie ist wunderschön, sehr natürlich und hat tolle Haare. Leider habe ich sie noch nicht kennengelernt.

Sich selbst

Ich bin ein sehr fairer, loyaler Typ. Wenn du mir dein Herz schenkst, tue ich alles für dich.

Den Weg in sein Herz

Ansprechen, lächeln, aber nicht gleich Vollgas geben. Sex beim ersten Date ist ein absolutes No-Go.

One-Night-Stands

Die kann ich an einer Hand abzählen. Ich bin kein Mann für eine Nacht. Wenn mich jemand am Rücken chräbelet oder am Nacken küsst, schmelze ich.

Sein wildestes Sex-Abenteuer

Ein Dreier mit zwei Frauen. Mehrmals.

Pornos

Habe ich auch schon geschaut.

Ungeschützten Sex

Hatte ich schon, ist aber dumm.

Seine grosse Leidenschaft

Ich liebe den Kampf, beweise mich gern. Es geht nicht ums Prügeln, sondern um Taktik, Perfektionismus und Männlichkeit. Kickboxen braucht viel Mut!

Seine grösste Macke

Ich bin vollmondsüchtig. Zwei Tage vor und nach Vollmond bin ich unerträglich, richtig zickig und sensibel.

Alkohol und Drogen

Einmal pro Monat zu trinken, reicht, denn Alkohol ist Gift für die Fitness. Ich hab auch schon gekifft, aber ganz selten. Koks würde ich nie nehmen.

Mobbing

Als Teenager war ich Springreiter. Meine Freunde gingen lieber rauchen, wenn ich trainierte. Da hiess es schnell: «Janosch ist ein Mädchen.»

Fremdschämen

Ich nehme die Sendung mit Humor. Hätte ich Angst, mich zu blamieren, würde ich nicht teilnehmen. Ich bin beruflich sehr erfolgreich,

das gibt Selbstver­trauen.

Reaktionen in seinem Umfeld

Meine Familie unterstützt mich. Manche Freunde haben die alten Staffeln geschaut und darum Schiss, dass ich mich zum Affen mache.

Seine Familie

Meine Eltern und mein Bruder sind mir das Wichtigste! Mit meinem Mami telefoniere ich täglich, wir wohnen auch sehr nah beieinander.