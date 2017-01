«Ich bin unendlich traurig» So trauert «Schwiegertochter gesucht»-Beate um Mami Irene (†64)

Seit 2008 sucht Beate in «Schwiegertochter gesucht» nach dem perfekten Mann. Immer an ihrer Seite, ihr geliebtes Mami Irene (†64). Sie verstarb plötzlich in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch.